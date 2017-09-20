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Arçelik A.Ş. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

- Arçelik A.Ş., Dow Jones Gelişmekte olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu

Arçelik A.Ş. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

- Arçelik A.Ş., Dow Jones Gelişmekte olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:19
Arçelik A.Ş. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

İSTANBUL (AA) - Arçelik A.Ş., Dow Jones Gelişmekte olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu.

Şirket açıklamasına göre gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendiren Arçelik A.Ş., bu çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı.

Kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirme konusunda dünyanın en prestijli platformlardan olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI)'ne bu alanda lider şirketler giriyor.

Gelişmekte Olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi, 23 farklı ülkede yer alan en büyük 800 şirket arasında, ekonomik, çevresel ve sosyal alanda en iyi yüzde 10'luk dilimde bulunan şirketleri temsil etmeyi hedefliyor.

Şirketleri yönetim, finansman faaliyetleri, etik konular, değer zincirindeki çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri ile insan ve çalışan hakları gibi başlıklar altında takip ediyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, uluslararası yatırımcıların dikkate aldıkları önemli bir gösterge olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, uluslararası yatırımcıların karar süreçlerinde, şirketlerin sürdürülebilirlik karnelerini titizlikle incelediğine dikkati çekti.

Bulgurlu, şunları kaydetti:

"Dünyaya ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, stratejimizin ve iş modelimizin odağına koyduğumuz sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atıyoruz. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Türkiye'den bu yıl giriş yapan tek sanayi şirketi olurken, Gelişmekte olan Piyasalar kategorisine yeni giriş yapan en büyük 5 şirket arasında yer alarak bu alandaki güçlü konumumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Bununla birlikte Londra Borsası'nın bünyesindeki FTSE Russell tarafından, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği sorumlu yatırımlar endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'ne giriş yaptık."

Bu başarıların Arçelik'in sermaye piyasalarındaki saygınlığını ve yatırım cazibesini daha da artıracağına inandığını belirten Bulgurlu, "Yeşil teknolojiyi benimseyen, döngüsel ekonomi alanında çözümler üreten, kaynak verimliliğinde fark yaratan şirketler gelecekte dönüşümün liderleri olacak. Biz de bu vizyonu benimseyerek yeni fırsatları araştırmaya, dünyamız için daha fazla iş birliği, yatırım ve inovasyon gerçekleştirmeye, daha fazla hanede dönüşüm sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Arçelik A.Ş.Arçelik A.Ş. ÜstYöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu
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