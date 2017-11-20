Arçelik'ten işletmelere profesyonel Türk kahvesi makinesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk Türk kahvesi makinesini üreten Arçelik, tüketimin yoğun olduğu işletmeler için geliştirdiği profesyonel Türk kahvesi makinesi Telve Pro'yu piyasaya sürdü. Telve Pro, 9 fincan kahveyi sade, orta, şekerli olmak üzere 3 farklı şekilde pişirebiliyor.

Arçelik, otel, restoran, kafe zincirleri (HORECA) ve ofisler gibi yoğun kahve pişirilen işletmeler için geliştirdiği Telve Pro'yu tanıttı.

Yeni ürünün tanıtım toplantısında konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ürünü bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışması, pazar araştırması ve tüketicilerle birebir görüşmelerin sonucunda geliştirdiklerini söyledi.

Türk kültürünün önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Dinçer, şu bilgileri verdi:

"26 patent aldık. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye'nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Şimdi de Telve yolculuğumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz profesyonel Türk kahvesi makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz."

Telve Pro'nun geliştirilmesi aşamasında 32 restoran ve kafe ile görüşerek ürün ile ilgili geri bildirimleri alındığını bildiren Dinçer, aynı zamanda 500 kişiyle gerçekleştirilen tüketici eğilimleri araştırması yapıldığını aktardı.

Araştırmadan örnekler veren Dinçer, şunları paylaştı:

"İnsanımız için Türk kahvesi sadece bir kahve değil, gelenek, kültür, paylaşılan sohbet demek. Yaptığımız araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 60'ı her gün kahve içiyor. Yüzde 40'ının ev dışında haftada bir veya iki defa Türk kahvesi içtiğini gördük. Yüzde 60'lık kesim dışarıda yediği yemek sonrası Türk kahvesi içmeyi tercih ediyor.

Tüketiciler en çok kahvenin sıcak ve siparişin doğru biçimde servis edilmesini önemsiyor. Kahvenin köpüklü olması, herkese aynı anda ikram edilmesi ve pişirilme şekli de kahve deneyimini mükemmelleştiriyor. Pazara önemli bir ivme kazandıracak bu ürünümüzle artık işletmeler, müşterilerinin Türk kahvesi ile ilgili beklentilerini en iyi standartlarda karşılayabilecekler."

Dinçer, önümüzdeki süreçte ihracat yapacaklarını da belirterek, birçok coğrafyada yeni ürünün profesyonel kahve makinesi olarak yer alacağını söyledi.

Arçelik AŞ üst düzey yöneticilerinden Cem Kural da Ar-Ge çalışmaları ve ürün hakkında bilgi verdi.

Kural'ın verdiği bilgiye göre, Telve Pro indüksiyon teknolojisi ile 3 boyutlu pişirme yaparak, kömür ateşinde pişirilen kahve lezzetini yakalıyor. Ürün, 9 fincan kahveyi sade, orta, şekerli olmak üzere 3 farklı şekilde pişirebiliyor.

Ürünün perakende fiyatı ise 4 bin 999 lira olarak açıklandı.