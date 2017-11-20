Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Arçelik'ten işletmelere profesyonel Türk kahvesi makinesi

- Arçelik, tüketimin yoğun olduğu işletmeler için geliştirdiği profesyonel Türk kahvesi makinesi Telve Pro'yu tanıttı - Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer: - "Otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz profesyonel Türk kahvesi makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz"

Arçelik'ten işletmelere profesyonel Türk kahvesi makinesi

- Arçelik, tüketimin yoğun olduğu işletmeler için geliştirdiği profesyonel Türk kahvesi makinesi Telve Pro'yu tanıttı - Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer: - "Otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz profesyonel Türk kahvesi makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz"

20 Kasım 2017 Pazartesi 12:17
Arçelik'ten işletmelere profesyonel Türk kahvesi makinesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk Türk kahvesi makinesini üreten Arçelik, tüketimin yoğun olduğu işletmeler için geliştirdiği profesyonel Türk kahvesi makinesi Telve Pro'yu piyasaya sürdü. Telve Pro, 9 fincan kahveyi sade, orta, şekerli olmak üzere 3 farklı şekilde pişirebiliyor.

Arçelik, otel, restoran, kafe zincirleri (HORECA) ve ofisler gibi yoğun kahve pişirilen işletmeler için geliştirdiği Telve Pro'yu tanıttı.

Yeni ürünün tanıtım toplantısında konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ürünü bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışması, pazar araştırması ve tüketicilerle birebir görüşmelerin sonucunda geliştirdiklerini söyledi.

Türk kültürünün önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Dinçer, şu bilgileri verdi:

"26 patent aldık. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye'nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Şimdi de Telve yolculuğumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz profesyonel Türk kahvesi makinesi ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz."

Telve Pro'nun geliştirilmesi aşamasında 32 restoran ve kafe ile görüşerek ürün ile ilgili geri bildirimleri alındığını bildiren Dinçer, aynı zamanda 500 kişiyle gerçekleştirilen tüketici eğilimleri araştırması yapıldığını aktardı.

Araştırmadan örnekler veren Dinçer, şunları paylaştı:

"İnsanımız için Türk kahvesi sadece bir kahve değil, gelenek, kültür, paylaşılan sohbet demek. Yaptığımız araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 60'ı her gün kahve içiyor. Yüzde 40'ının ev dışında haftada bir veya iki defa Türk kahvesi içtiğini gördük. Yüzde 60'lık kesim dışarıda yediği yemek sonrası Türk kahvesi içmeyi tercih ediyor.

Tüketiciler en çok kahvenin sıcak ve siparişin doğru biçimde servis edilmesini önemsiyor. Kahvenin köpüklü olması, herkese aynı anda ikram edilmesi ve pişirilme şekli de kahve deneyimini mükemmelleştiriyor. Pazara önemli bir ivme kazandıracak bu ürünümüzle artık işletmeler, müşterilerinin Türk kahvesi ile ilgili beklentilerini en iyi standartlarda karşılayabilecekler."

Dinçer, önümüzdeki süreçte ihracat yapacaklarını da belirterek, birçok coğrafyada yeni ürünün profesyonel kahve makinesi olarak yer alacağını söyledi.

Arçelik AŞ üst düzey yöneticilerinden Cem Kural da Ar-Ge çalışmaları ve ürün hakkında bilgi verdi.

Kural'ın verdiği bilgiye göre, Telve Pro indüksiyon teknolojisi ile 3 boyutlu pişirme yaparak, kömür ateşinde pişirilen kahve lezzetini yakalıyor. Ürün, 9 fincan kahveyi sade, orta, şekerli olmak üzere 3 farklı şekilde pişirebiliyor.

Ürünün perakende fiyatı ise 4 bin 999 lira olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
ArçelikArçelik Türkiye Genel Müdürü Can DinçerTelve Pro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı
Sanayide 213 bin yeni istihdam
Sanayide 213 bin yeni istihdam
Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini tanıttı
Mitsubishi Electric, yenilenen CNC ürünlerini tanıttı
Kırtasiye sektörünün sorunları ve geleceği masaya yatırıldı
Kırtasiye sektörünün sorunları ve geleceği masaya yatırıldı
Allianz'dan
Allianz'dan "Akıllı Kasko"
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
BAGFAŞ'a yurt dışından 5,2 milyon dolarlık sipariş
BAGFAŞ'a yurt dışından 5,2 milyon dolarlık sipariş
Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu
Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim