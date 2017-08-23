Arçelik'ten

İSTANBUL (AA) - Arçelik, televizyon yenileme kampanyası başlattı. 30 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında eski televizyonunu getirenlere indirim uygulanacak.

Şirketin açıklamasına göre, Arçelik, eski televizyonları yenileriyle değiştirecek kampanyasını başlattı. Kampanya ile 4K teknolojisine sahip 4K UHD TV'lere 1000 TL'ye varan indirimle sahip olunabilecek, Bein Sports kanallarının da dahil olduğu Digitürk paketini ilk 3 ay ücretsiz izleme fırsatı yakalanabilecek.

Eski televizyonları üstün görüntü, güçlü ses, şık tasarım ve akıllı özelliklere sahip televizyonlarla değiştirme fırsatı sunan Arçelik'in kampanyası 30 Eylül'e kadar devam edecek.