Artık ikametgah e-Devlet’ten alınabilecek

İkematgah belgesi almak için artık nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gidilmesine gerek kalmadı.TÜRKSAT’tan yapılan yazılı açıklamada ikametgah belgesinin turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi.Açıklamada,ifadeleri kullanıldı.İkametgah belgesinin üzerindeki barkodun e-Devlet Kapısı’ndan doğrulanabileceği belirtilen açıklamada, böylece belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin de garanti altına alınacağı, bürokratik iş ve işlemleri azaltan hizmetin 7 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.