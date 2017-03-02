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02 Mart 2017 Perşembe 19:24

Artık ikametgah e-Devlet’ten alınabilecek

İkematgah belgesi almak için artık nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gidilmesine gerek kalmadı

Artık ikametgah e-Devlet'ten alınabilecek
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Artık ikametgah e-Devlet’ten alınabilecek


   İkematgah belgesi almak için artık nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gidilmesine gerek kalmadı.TÜRKSAT’tan yapılan yazılı açıklamada ikametgah belgesinin turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi.
  Açıklamada, “Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 24 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak, “Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı’ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu.” ifadeleri kullanıldı.
  İkametgah belgesinin üzerindeki barkodun e-Devlet Kapısı’ndan doğrulanabileceği belirtilen açıklamada, böylece belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin de garanti altına alınacağı, bürokratik iş ve işlemleri azaltan hizmetin 7 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.
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