ASELSAN ikincil halka arz için talep toplamaya başladı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN’ın ikincil halka arzı kapsamında talep toplanmaya başladı.

Şirket açıklamasına göre, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını, mevcut ortakların yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapan ASELSAN’da talep toplama dönemi başladı.

Halka arz edilecek payların yüzde 60'ını yurt içine tahsis eden ASELSAN, bu tahsisatın yarısını bireysel yatırımcılara ve diğer yarısını da kurumsal yatırımcılara ayırdı. Yurt dışı kurumsal yatırımcıların payı ise yüzde 40 ile sınırlandırıldı.

Yeni paylar, 1 adedi (1 TL nominal değerli payı) 21,35-26,00 lira fiyat aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek.

31 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleşecek talep toplama dönemi sonrası ASELSAN paylarının 7 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul’da tekrardan işleme açılması planlanıyor.

Muhabir: Ali Atar



