Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

ASELSAN'a elektronik tasarım alanında ödül

ASELSAN, Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı ile elektronik tasarım konusunda uluslararası alandaki en prestijli yarışmada ikincilik ödülünün sahibi oldu.

ASELSAN'a elektronik tasarım alanında ödül

ASELSAN, Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı ile elektronik tasarım konusunda uluslararası alandaki en prestijli yarışmada ikincilik ödülünün sahibi oldu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 14:42
ASELSAN'a elektronik tasarım alanında ödül

ANKARA (AA) - ASELSAN, elektronik kart tasarımıyla bu alanın "Oscar'ı" kabul edilen Baskı Devre Kartı Teknolojisi Liderliği Yarışması'nda ikincilik ödülü kazandı.

Mentor Graphics’in, baskı devre kartı (Printed Circuit Board-PCB) teknolojisi konusunda 27’ncisini düzenlediği yarışma sonuçlandı.

Dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan elektronik kart tasarımları, elektronik endüstrisinde uzman ve dünya çapında tanınmış üyelerden oluşan jüri kadrosu tarafından değerlendirildi. Tasarımlar, boyut, kat sayısı, hatlar arası mesafe, delik sayısı, sinyal sayısı, bağlantı sayısı, yüksek hızlı sinyal sayısı gibi özelliklerine göre rakiplerine üstünlük sağladı.

Değerlendirme sonunda, "En İyi Genel Tasarım", "Bilgisayar ve Hafıza Sistemleri", "Endüstriyel Kontrol, Enstrümantasyon, Güvenlik ve Sağlık", "Savunma, Havacılık ve Uzay", "Telekomünikasyon, Ağ Kontrolleri, Hat Kartları" ile "Ulaşım ve Otomotiv" kategorilerinde ödül sahipleri açıklandı.

ASELSAN, yarışmada, elektronik tasarım teknolojisindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mentor Graphics Xpedition Enterprise ürünü ile yapılan Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı ile yarışmaya katılan ASELSAN, "Bilgisayar ve Hafıza Sistemleri" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı, yüksek hızlı işaret iletimi, yüksek akımlı ve verimli güç dağıtımı, bileşen sayısı ve kart büyüklüğü ile ön plana çıktı.

Söz konusu kategoride ilk sırayı İsrail'den ise Adcom aldı.

En İyi Genel Tasarım Ödülü ise Almanya'dan Fujitsu Augsburg'a gitti.

Yarışmada verilen toplam 11 ödül, Türkiye, Almanya, İsrail, Çin, Kanada, İtalya, Portekiz, Finlandiya ve Hindistan'dan katılan tasarımlar arasında paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Teknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Senatosu vergi tasarısını onayladı
ABD Senatosu vergi tasarısını onayladı
Kuru fasulye, nohut ve barbunya ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kuru fasulye, nohut ve barbunya ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Uygunsuz asansörlere ceza yağdı
Uygunsuz asansörlere ceza yağdı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Banka yetkilileri CHP'nin 'belgelerini' yorumladı: Dekontlar yurt içi işleme ait
Banka yetkilileri CHP'nin 'belgelerini' yorumladı: Dekontlar yurt içi işleme ait
Türkiye üç ayda 100 bin ton fındık ihraç etti
Türkiye üç ayda 100 bin ton fındık ihraç etti
RBS 259 şubesini kapatacak
RBS 259 şubesini kapatacak
Kıyıköy RES'in satışı onaylandı
Kıyıköy RES'in satışı onaylandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim