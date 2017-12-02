ASELSAN'a elektronik tasarım alanında ödül

ANKARA (AA) - ASELSAN, elektronik kart tasarımıyla bu alanın "Oscar'ı" kabul edilen Baskı Devre Kartı Teknolojisi Liderliği Yarışması'nda ikincilik ödülü kazandı.

Mentor Graphics’in, baskı devre kartı (Printed Circuit Board-PCB) teknolojisi konusunda 27’ncisini düzenlediği yarışma sonuçlandı.

Dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan elektronik kart tasarımları, elektronik endüstrisinde uzman ve dünya çapında tanınmış üyelerden oluşan jüri kadrosu tarafından değerlendirildi. Tasarımlar, boyut, kat sayısı, hatlar arası mesafe, delik sayısı, sinyal sayısı, bağlantı sayısı, yüksek hızlı sinyal sayısı gibi özelliklerine göre rakiplerine üstünlük sağladı.

Değerlendirme sonunda, "En İyi Genel Tasarım", "Bilgisayar ve Hafıza Sistemleri", "Endüstriyel Kontrol, Enstrümantasyon, Güvenlik ve Sağlık", "Savunma, Havacılık ve Uzay", "Telekomünikasyon, Ağ Kontrolleri, Hat Kartları" ile "Ulaşım ve Otomotiv" kategorilerinde ödül sahipleri açıklandı.

ASELSAN, yarışmada, elektronik tasarım teknolojisindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mentor Graphics Xpedition Enterprise ürünü ile yapılan Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı ile yarışmaya katılan ASELSAN, "Bilgisayar ve Hafıza Sistemleri" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı, yüksek hızlı işaret iletimi, yüksek akımlı ve verimli güç dağıtımı, bileşen sayısı ve kart büyüklüğü ile ön plana çıktı.

Söz konusu kategoride ilk sırayı İsrail'den ise Adcom aldı.

En İyi Genel Tasarım Ödülü ise Almanya'dan Fujitsu Augsburg'a gitti.

Yarışmada verilen toplam 11 ödül, Türkiye, Almanya, İsrail, Çin, Kanada, İtalya, Portekiz, Finlandiya ve Hindistan'dan katılan tasarımlar arasında paylaşıldı.