ASELSAN'dan 10,7 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik 10 milyon 721 bin dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda () yayımlanan açıklamasında, şirket ile bir yurt dışı müşteri arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik, 13 Eylül'de toplam bedeli 10 milyon 721 bin dolar olan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleşeceği bilgisi de verildi.