ASELSAN'dan 10,7 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik 10 milyon 721 bin dolarlık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleşeceği bilgisi de verildi.
İSTANBUL (AA) - ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik 10 milyon 721 bin dolarlık sözleşme imzaladı.ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında,...
İSTANBUL (AA) - ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik 10 milyon 721 bin dolarlık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleşeceği bilgisi de verildi.