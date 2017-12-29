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Asgari ücret açıklandı

Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret açıklandı

Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi.

29 Aralık 2017 Cuma 20:09
Asgari ücret açıklandı

ANKARA (AA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Bakan Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette kümülatif, reel olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

"Popülizm malzemesi olarak görmedik"
İşverenlere yönelik asgari ücret desteğinin 2016'da başlatıldığını, bu uygulamaya bu yılda devam edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, bu desteği 2018 yılında da sürdüreceklerini aktardı.


Sarıeroğlu, "Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var, Sayın Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Hiçbir zaman asgari ücrette popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman önceliğimiz oldu. İşverenlerimizin rekabet gücünü korumak temel önceliklerimiz arasında oldu. Bu yüzden bu rakamımızın hem işçi kesimi hem işveren kesimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gelinen noktanın olumluluğuna inandığını anlatan Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılının ülkeye, çalışanlara ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.

Muhabir: Özcan Yıldırım

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Ekonomi
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