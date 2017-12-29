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Asgari ücret belli oldu

 Yeni yılda asgari ücret rakamı belli oldu

Asgari ücret belli oldu

 Yeni yılda asgari ücret rakamı belli oldu

29 Aralık 2017 Cuma 19:44
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

   Yeni yılda asgari ücret rakamı belli oldu.Milyonlarca çalışanın merakla beklediği son dakika asgari ücret haberi geldi. Asgari ücret 2018 yılında 1603 TL olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile hükümet arasında yapılan toplantının ardından açıklama geldi. İşte 2018 asgari ücret zam oranı...2018 asgari ücret miktarı açıklandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Bugün öğlen saatlerinde başlayan toplantı sonrası, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret bin 603 lira oldu.

   Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu; “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek.” dedi.

    Mevcut asgari ücret 1404 TL’den 1603 TL’ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’nun basın toplantısında öne çıkan detaylar şu şekildeydi:

– Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları tamamlandı. Bir ay boyunca yoğun bir biçimde sürdü. İlk toplantı 1 Aralık’ta gerçekleştirmiştik. İşçi ve işveren temsilcilerinin taleplerini dinledik ve bir ay boyunca yaptığımız görüşmelerde uzun süren bir müzakerelerin sonucunda süreci tamamladık.

– Basın mensuplarını beklettiğimiz için sabırları için teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizi hassasiyetle yaptık ve tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyorum.

– Çoğunlukla karar verdiğimiz 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle asgari ücret seviyelerini paylaşıyorum. Hükümet adına 5 işçi kesimi 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci.

– 1 Ocak 2018 itibariyle brüt 2029 TL, net 1603 TL ve artış %14.2 oldu. 2016 yılından itibaren başlayan ve devam eden asgari ücret desteğini de 2018’de sürdüreceğiz.

Türkiye’de açlık ve yoksulluk her geçen gün artıyor.

   Sözcü'nün haberine göre tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 12,98'le son 13 yılın rekorunu kırmıştı. Böylece dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 857 liraya, yoksulluk sınırıysa 7 bin 155 liraya ulaşmıştı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayına ilişkin sonuçlarını açıklandı. Çarpıcı verilerin yer aldığı araştırmada açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 29 lira daha artarak bin 857 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 69 liralık artışla 5 bin 298 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 98 liralık artışla 7 bin 155 lira oldu.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretBelli Oldu
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