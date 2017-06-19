ASKON’da Hasan Ali Cesur dönemi başladı: Hasan Ali Cesur Kimdir?

Hasan Ali Cesur Kimdir?

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 15. Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Yaklaşan Genel Kurul öncesi açıklama yapan ASKON Başkanı Mustafa Koca Genel Kurul’da yeniden aday olmayacağını söyledi. Koca’nın yerine İstişare Toplantısı’nda Hasan Ali Cesur ismi önplana çıktı. ASKON’un yeni Genel Başkanı Temmuz sonunda gerçekleştirilecek Genel Kurul’da netleşecek., 15. Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı’nı, ASKON Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları’nın katılımı ile gerçekleştirdi. Genel Kurul sürecinde yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak ele alındığı toplantıda mevcut Genel Başkan Mustafa Koca, Temmuz ayı sonunda yapılması planlanan Genel Kurul’da aday olmayacağını söyledi. ASKON Başkanı’nın bu kararı sonrası yeni Genel Başkan üzerinde istişare eden yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarıüzerinde mutabık kaldı.ASKON Genel Kurulu Temmuz ayında gerçekleştirilecek ve ASKON’un yeni başkanı Genel Kurul ile kesinlik kazanmış olacak.1965 yılında Amasya’da doğdu. Sanayici ve İşletmeci.Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü iyi derece ile bitirdi. Özel sektörde mühendislik ve üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, kendi firmasını kurdu. Askerlik görevini Asteğmen olarak tamamladı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurucu Başkanlık, Başkanlık ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. ASKON çatısı altında Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Cesur evli ve 3 çocuk babasıdır.