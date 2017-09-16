Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için...
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli...
Fenerbahçe moral arıyor
Fenerbahçe moral arıyor
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

ASKON'un yeni Genel Başkanı Cesur oldu

Hasan Ali Cesur, ASKON'un 10. Olağan Genel Kurulunda, ASKON'un yeni Genel Başkanı seçildi.

ASKON'un yeni Genel Başkanı Cesur oldu

Hasan Ali Cesur, ASKON'un 10. Olağan Genel Kurulunda, ASKON'un yeni Genel Başkanı seçildi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 16:56
ASKON'un yeni Genel Başkanı Cesur oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 10. Olağan Genel Kurulunda Hasan Ali Cesur, oy kullanan delegelerin tamamına yakının oyunu alarak ASKON Genel Başkanı oldu.

ASKON açıklamasına göre, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mustafa Koca’dan sonra ASKON Başkanını belirleyecek olan Genel Kurul’da oy kullanan delegelerin tamamına yakın oyunu alan Hasan Ali Cesur ASKON’un yeni Genel Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON’un yeni başkanı Hasan Ali Cesur, yeni dönemde ASKON olarak hedeflerinden birinin, yerli ve milli kavramının içini tam olarak doldurup, bu pozisyonuyla bölgesel ve küresel projeler, iş birlikleri ve markalar çıkarabilen iş adamları topluluğu olabilmek" olduğunu belirtti.

Cesur, ayrıca ASKON’un yeni dönemde, misyonu doğrultusunda ülke geleceği için nitelikli fikir ve proje üretmeye devam edeceğini bu çalışmaları da raporlaştırarak kamuoyuyla paylaşacakları bildirdi.

Hasan Ali Cesur kimdir?

Bir önceki dönem Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Ali Cesur, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü iyi dereceyle bitirdi. Özel sektörde mühendislik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Cesur evli ve üç çocuk babası. Cesur ayrıca elektrik, elektronik ve robotik ürünler üzerine faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Muhabir: Ali Atar

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Aslanları İşadamları DerneğiASKONEkonomiHasan Ali Cesur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTK'dan
BTK'dan "Mavi Balina" oyunu uyarısı
Rusya'ya ihracat artışı yüzde 50'yi aştı
Rusya'ya ihracat artışı yüzde 50'yi aştı
Türkiye Finans'tan 125 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Türkiye Finans'tan 125 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Alternatif ürün olarak yetiştirilen Ejder meyvesine talep çok
Alternatif ürün olarak yetiştirilen Ejder meyvesine talep çok
Sanal kumar şebekeleri maliyenin kıskacında
Sanal kumar şebekeleri maliyenin kıskacında
Fiat'tan sonbahar kampanyası
Fiat'tan sonbahar kampanyası
Fındık ihracatında en fazla satış Almanya'ya
Fındık ihracatında en fazla satış Almanya'ya
Vodafone
Vodafone "Düşler Akademi̇si̇" ile 19 bi̇n gönüllüye ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim