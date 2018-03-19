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Astronot yetiştirecek merkezin yarısı tamamlandı

Gökmen Projesi kapsamında BTSO tarafından yapımına başlanan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezinin inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

Astronot yetiştirecek merkezin yarısı tamamlandı

Gökmen Projesi kapsamında BTSO tarafından yapımına başlanan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezinin inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 14:10
Astronot yetiştirecek merkezin yarısı tamamlandı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden merkez tamamlandığında Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden birisi olacak.

Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı merkeze Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 80 milyon liralık destek sağlıyor. GUHEM, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile 200 milyon liralık bütçesi ve modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezi durumuna gelecek.

Yaklaşık 150'nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak.

"Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Geçen yıl ağustos ayında temeli atma töreni gerçekleştirilen merkezin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

"Firmalarımız önemli adımlar atıyor"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın en büyük ekonomilerinin uzay ve havacılıkta önemli bir noktaya geldiğini belirterek, Türkiye'nin GÖKTÜRK uydusu, Atak helikopteri, Hürkuş gibi milli projelerle stratejik sektörlerde söz sahibi olduğunu ifade etti.

BTSO olarak otomotiv, makine, tekstil başta olmak üzere birçok alanda tecrübeye sahip firmaların uzay havacılık ve savunma sektörlerine yönelik projeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceği için stratejik sektörlerde ağırlığımızı artırıyoruz. Bursalı firmalarımız artık yeni stratejik sektörlere yönelik önemli adımlar atıyor. Kentimizin 2013 yılında havacılık ve savunma sektörlerinde ihracatı yaklaşık 4,8 milyon dolardı. 2017 yılı sonu itibarıyla sektörün ihracatı 7,6 milyon dolara yükseldi. Odamız bünyesindeki kümelenme ve Ur-Ge faaliyetlerinin de katkılarıyla firmalarımız artık milli projelerde daha fazla rol alıyor."

"Avrupa'nın en iyi merkezi olacak"

Burkay, GUHEM'in ilk ve orta öğretim düzeyindeki gençlerin uzay ve havacılık konusundaki farkındalığını artıracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık yerli uydusunu üretme noktasına gelen ülkemizde uzay ve havacılık konusunda gençlerimizde daha fazla farkındalık oluşturmalıyız. Ağustos 2017'de Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katılımıyla GUHEM'in temelini attık. Merkezimizin inşaatının yarısı tamamlandı. Merkezin Kasım ayında hizmete açılmasını hedefliyoruz. GUHEM tamamlandığında Avrupa'nın en iyi merkezi olacak."

Muhabir: Sinan Balcıkoca

Anahtar Kelimeler:
AstronotBursaGUHEMTeknoloji
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