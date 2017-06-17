Avec Car Rentals İstanbul Atatürk Havalimanında

sektörüne kısa süre önce iddialı bir şekilde giren, İstanbul Atatürk Havalimanı Ofisini Dış Hatlar Terminalinde açtı.Müşteri odaklı yönetim ve kaliteli hizmetten ödün vermeyen anlayış ile yola çıkan Avec Car Rentals, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ofisinde olduğu gibi araç havuzunu sıfır km Volkswagen Passat, Skoda Superb, Seat Leon, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Seat Ibıza, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Audi A3, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Jetta gibi güvenlik ve sürüş konforu yüksek araç modellerinden oluşturdu.Başarılı yatırımları ile Türkiye Otomotiv Sektörünün önde gelen firmalarından biri olanile birlikte Paşalı Grubu’nun otomotiv sektöründeki ikinci yatırımı olan, www.aveccarrentals.com web sitesi üzerinden müşterilerinin hızlı ve avantajlı araçlar kiralayabileceği çözümler sunmakta.Çok kısa sürede İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali, Bodrum Havalimanı ve Edremit Koca Seyit Havalimanı ofislerini de açacaklarını belirten Avec Car Rentals yetkilileri müşterilerine mükemmel bir kiralama deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini dile getiriyorlar.