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Ekonomi:
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17 Haziran 2017 Cumartesi 15:02

Avec Car Rentals İstanbul Atatürk Havalimanında 

Avec Car Rentals, İstanbul Atatürk Havalimanı Ofisini Dış Hatlar Terminalinde açtı.  Şirket araç filosunda yeni model 0 KM araçlar barındırıyor.  

Avec Car Rentals İstanbul Atatürk Havalimanında 
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Avec Car Rentals İstanbul Atatürk Havalimanında 

Günlük Araç Kiralama sektörüne kısa süre önce iddialı bir şekilde giren Avec Car Rentals, İstanbul Atatürk Havalimanı Ofisini Dış Hatlar Terminalinde açtı. 
 
Müşteri odaklı yönetim ve kaliteli hizmetten ödün vermeyen anlayış ile yola çıkan  Avec Car Rentals, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ofisinde olduğu gibi araç havuzunu sıfır km Volkswagen Passat, Skoda Superb, Seat Leon, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Seat Ibıza, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Audi A3, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Jetta gibi güvenlik ve sürüş konforu yüksek araç modellerinden oluşturdu.
Başarılı yatırımları ile Türkiye Otomotiv Sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Avek Otomotiv ile birlikte Paşalı Grubu’nun otomotiv sektöründeki ikinci yatırımı olan Avec Car Rentals, www.aveccarrentals.com web sitesi üzerinden müşterilerinin hızlı ve avantajlı araçlar kiralayabileceği çözümler sunmakta.
Çok kısa sürede İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali, Bodrum Havalimanı ve Edremit Koca Seyit Havalimanı ofislerini de açacaklarını belirten Avec Car Rentals yetkilileri müşterilerine mükemmel bir kiralama deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini dile getiriyorlar.
 
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