AVEK Otomotiv, ticari araç modellerine Auto Credit kolaylığı getirdi

Volkswagen Ticari Araç hafif ticari araç pazarında bir ilke imza atarak, düşük aylık kredi ödeme tutarı ve kısa aralıklarla aracın yenilenmesi gibi avantajlar sunan yeni Auto Credit uygulamasını devreye aldı. Avek Otomotiv’de Volkswagen Ticari Araç’ın Caddy, Transporter, Caravelle ve Amarok modelleri için geçerli olan Volkswagen Auto Credit’le, kullanıcılar kiralar gibi düşük taksitlerle araç sahibi olabildikleri gibi, uygulamanın vdf’nin geri alım garantisi gibi avantajları bulunuyor.



Auto Credit’le Caddy TSI modeli aylık 890 TL, Caravelle Trendline modeli 1390 TL ve Amarok Aventura modelleri 2390 TL ödeyerek Avek Otomotiv’de satın alınabiliyor.

Kiralar gibi düşük taksitlerle istediğiniz araca sahip olmak mümkün



Auto Credit, kullanıcılara klasik krediye oranla oldukça düşük taksitlerle, hayallerindeki aracın bir üst donanımına sahip olma imkanı tanıyor. 10 bin TL peşinatla manuel şanzımanlı Caddy Trendline modelini satın almak isteyen bir kullanıcı, ödeyeceği taksit tutarı ile Auto Credit’i kullanarak aynı peşinatla ve çok daha az taksitlerle Caddy Exclusive DSG modelini satın alabiliyor.

Hep yeni bir araca sahip olmanın keyfi

AutoCredit sisteminde kiralama sisteminden farklı olarak araç ruhsat sahibi müşterinin kendisi oluyor ve araçla ilgili olarak sunulan tüm finansal avantajlardan yararlanabiliyor. Sistemde ayrıca, müşteriler 3 yılda bir aracını bir yenisiyle değiştirme ve sürekli olarak yeni bir araca sahip olma avantajından yararlanabiliyor.

Uzatılmış Garanti ve ilk yıl kasko

Araç alımında Auto Credit’i tercih eden kullanıcıların garanti süresi vdf tarafından bir yıl uzatılıyor ve aracın kullanım süresi boyunca garanti kapsamında kalması sağlanıyor. Ayrıca sistem tarafından ilk yıl kasko bedeli krediye dahil edilerek müşterinin kasko bedelini daha uzun vadede ödemesine de imkan sağlanıyor.

Geri alım garantisi

Auto Credit’in müşterilere sunduğu avantajlardan bir diğeri ise geri alım garantisi. Kullanıcılara araçlarını vdf tarafından belirlenen şartlar dahilinde kullanmaları durumunda, bir geri alım taahhüdü verilerek ileride araçla ilgili yaşayabileceği değer kaybı kaygılarının önüne geçiliyor. Sistem kullanıcıya ayrıca aracını vade sonunda ikinci el piyasasında kendisinin satarak değerlendirmesi seçeneğini de sunuyor. Vade sonunda müşteriler 3 farklı seçenekten yararlanabiliyor; isterse vade sonundaki balon ödeme tutarını ödeyebiliyor, isterse balon ödeme tutarını vdf tarafından belirlenen vade limitleri içinde tekrar kredilendirebiliyor veya aracı belirlenen alım şartları çerçevesinde vdf’ye geri verebiliyor.