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31 Mart 2017 Cuma 15:51

Avek Otomotiv Üçüncü Yatırımı ile İstanbul Ümraniye’de...

Avek Otomotiv, İstanbul Tekstilkent ve Çanakkale’den sonra üçüncü yatırımı olan Ümraniye Şubesi’ni Nisan 2017’de açıyor.

Avek Otomotiv Üçüncü Yatırımı ile İstanbul Ümraniye'de...
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Avek Otomotiv Üçüncü Yatırımı ile İstanbul Ümraniye’de...

İlk olarak 2005 yılında İstanbul Tekstilkent’te faaliyete geçen Avek Otomotiv, bünyesinde barındırdığı Volkswagen, Audi, Seat, Skoda ve DOD markalarıyla hizmetlerini sürdürüyor.
Türk otomotiv sektöründe ulaştığı yüksek satış grafiği, müşteri memnuniyeti ve farklılaştırılmış hizmetleri ile her geçen gün büyümesini sürdüren Avek, 2016 yılının ikinci yarısında Çanakkale Şubesi’ni açarak Çanakkale ve çevre illerdeki müşterilerine de yine Volkswagen, Audi, Seat, Skoda ve DOD markalarıyla satış ve servis hizmetleri vermeye başladı.

Avek Otomotiv, Nisan 2017 içinde kapılarını açacak olan son yatırımı Avek Ümraniye ile, İstanbul Avrupa yakasından sonra Anadolu yakasında da Volkswagen Binek ve Ticari araç markalarının satış ve servisi ile yer alacak.
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