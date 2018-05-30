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Avis Filo 30 bin araca ulaştı

- Araç kiralama şirketi Avis Filo, parkurundaki 30 bininci aracı kiraladı

Avis Filo 30 bin araca ulaştı

- Araç kiralama şirketi Avis Filo, parkurundaki 30 bininci aracı kiraladı

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:58
Avis Filo 30 bin araca ulaştı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli otomotiv perakendecilerinden Otokoç Otomotiv'in çatısı altında faaliyet gösteren Avis Filo, parkurundaki 30 bininci aracı Yaşar Topluluğu'na teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avis Filo'nun Yaşar Topluluğu'na kiraladığı 60 araç düzenlenen törenle teslim edildi.

Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, törende yaptığı konuşmada, Avis Filo'nun hizmet kalitesi ve geniş araç parkuruyla sektörün lider oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Avis'in uluslararası itibarına ve kalite anlayışına yakışan hizmetiyle uzun dönem kiralamada da fark yarattığını vurgulayan Ekici, "Avis Filo olarak sektöründe öncü firmalara yine sektörünün lider markalarıyla ulaşım çözümleri sunmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ekici, araç parkını bu yıl 35 bin adede yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Pınar Su Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu da yeni kiraladıkları 60 araçla Avis Filo'dan teslim aldıkları araç sayısının 436'ya yükseldiğini belirterek, Koç Topluluğu ile Yaşar Topluluğu arasındaki iş birliği ve dostluğun çok eskiye dayandığını, gelecek dönemlerde de ortak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Anahtar Kelimeler:
Araç KiralamaAvisFiloOtokoç
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