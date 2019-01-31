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Avrasya Tüneli'ne zam, enflasyonu katlayarak geçti

İstanbul ulaşımında önemli bir yere sahip olan Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 37.8 oranında zam geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zammın ardından ikinci fiyat artışı vatandaşı çileden çıkardı...

Avrasya Tüneli'ne zam, enflasyonu katlayarak geçti

İstanbul ulaşımında önemli bir yere sahip olan Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 37.8 oranında zam geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zammın ardından ikinci fiyat artışı vatandaşı çileden çıkardı...

31 Ocak 2019 Perşembe 15:12
Avrasya Tüneli'ne zam, enflasyonu katlayarak geçti

Avrasya Tüneli'ne zam, enflasyonu katlayarak geçti


İstanbul'da Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasını deniz altından bağlayan Avrasya Tüneli'ne Temmuz ayının ardından ikinci zam gece yarısı geldi.  Geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 37.8 zam yapıldı. Bu oran enflasyonun neredeyse iki katı. Yeni zam sonrası, tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL oldu.  Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23.30 TL, minibüsler için ise 34.90 TL’ydi.

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri Tarifesi en son 1 Temmuz 2018'de zamlanmıştı. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19.20 TL'den 23.30 TL'ye, minibüsler için ise 28.80 TL'den 34.90 TL'ye yükseltilmişti.  Temmuzda zam oranı yüzde 21 olmuştu.

Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor.

2018 YILINDA 17.5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısı yüzde 14 arttı. Tünel için 2017'de 22 milyon 945 bin araç geçişi garantisi verilmişti. Eksik kalan 8 milyon 793 bin birim araç geçişi karşılığında Hazine'den görevli şirkete 2018 yılı ilk çeyreğinde 123 milyon 718 bin lira garanti ödemesi yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli
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