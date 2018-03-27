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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven martta azaldı

Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, şubatta 114,2 puan iken, martta 112,6’ya indi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven martta azaldı

Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, şubatta 114,2 puan iken, martta 112,6’ya indi.

27 Mart 2018 Salı 16:08
Avro Bölgesi'nde ekonomik güven martta azaldı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, bu ay 112,6 puana geriledi.

Avrupa Komisyonu'nun mart ayı İş ve Tüketici Anketi'nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, şubatta 114,2 puan iken, martta 112,6’ya indi. Bu dönemde 1,6 puan azalan endeks, 113,3 puan olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde sanayi kesimi güven endeksi ise mart ayında 8 puandan 6,4 puana indi. Endeks, 6,9 puan olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Piyasalarda 16,5 puan olması beklenen hizmet sektörü güven endeksi ise söz konusu dönemde 17,6’dan 16,3 puana geriledi. Şubatta 0,1 olan tüketici güven endeksi, mart ayında değişmezken, iş dünyası güven göstergesi de 1,48 puandan 1,34'e indi.

Avro Bölgesi'ndeki hissiyatın bozulması sanayi, hizmetler ve perakende ticaretindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketiciler arasındaki güven değişmezken, inşaat yöneticileri arasındaki güvende artış oldu.

Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi, en büyük bölge ekonomileri arasında 2,4 puanla en fazla Almanya'da geriledi. Söz konusu endeks, İtalya’da 1,8, İspanya'da 1,2, Hollanda'da 0,5 ve Fransa'da ise 0,4 puan azaldı.

Muhabir: Abdulselam Durdak

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Avro BölgesiAvrupa KomisyonuEkonomiEkonomik Güven EndeksiEşi
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