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Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

08 Mart 2018 Perşembe 16:46
Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir dönem ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyi'nin programın boyut veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker

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Ekonomi
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