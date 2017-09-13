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Avusturyalı şirketten Kütahya'ya 300 milyon avroluk yatırım

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut, "Hamburger Containerboard yeni yatırımını Kütahya’da yapacak. 300 milyon avroluk bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam imkanı oluşturulacak." dedi.

Avusturyalı şirketten Kütahya'ya 300 milyon avroluk yatırım

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut, "Hamburger Containerboard yeni yatırımını Kütahya’da yapacak. 300 milyon avroluk bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam imkanı oluşturulacak." dedi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:04
Avusturyalı şirketten Kütahya'ya 300 milyon avroluk yatırım

İSTANBUL(AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, "Hamburger Containerboard yeni yatırımını Kütahya’da yapacak. 300 milyon avroluk bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam imkanı oluşturulacak. 2020 itibarıyla proje üretime başlamış olacak." dedi.

TYDTA’nın çalışmaları ile ambalaj sanayi şirketlerinden Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard GmbH’nin Kütahya’da gerçekleştireceği 300 milyon avroluk yatırımına ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ermut, böyle bir yatırımı Türkiye’de yapmaya karar verdikleri için teşekkürlerini iletti.

Yatırımı yapacak firmanın Avrupa’nın en büyük kağıt üreticilerinden olduğunu ifade eden Ermut, firmanın çevre dostu olduğunu, sadece yatırım değeri olarak bakmadıklarını, bu alandaki farkındalığın oluşmasına destek olacaklarını söyledi.

"2020 itibarıyla proje üretime başlamış olacak"

Ermut, Dentaş Kağıt AŞ’yi satın alarak Türkiye’ye giren şirketin bir parçasının da Hamburger Türkiye olduğunu aktardı.

Şirketin, Denizli, Çorlu ve Adana olmak üzere 3 yerleşkede kağıt ve ambalaj fabrikası, Eskişehir’de de satın alma yoluyla edindikleri kağıt fabrikalarının olduğunu ifade eden Ermut, “Hamburger Containerboard yeni yatırımını Kütahya’da yapacak. 300 milyon avroluk bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam imkanı oluşturulacak. 2020 itibarıyla proje üretime başlamış olacak.” dedi.

Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarına ilişkin soru üzerine Ermut, şunları kaydetti:

"Ülkeye giren sermaye açısından geçen seneye göre yüzde 50 artışımız olsa da 1,5 milyar dolarlık sanırım satın alma ve birleşmeden dolayı giriş çıkışımız oldu. İlk 6 ayda geçen seneye göre yüzde 8 geride gözüküyoruz. Gelen yatırımlar konusunda azalma yok tam tersine önemli bir kalem olan sermaye girişi kısmında yüzde 50’ye varan artış var. Totalde ilk 6 ayda 4,9 milyar dolar doğrudan yatırım oldu. 2016'da yapılan doğrudan yatırımın yüzde 57'sini 15 Temmuz'dan sonra aldık. Geçen seneyi 12,3 milyar dolarla kapattık. Bu sene bizim beklentimiz bunun üzerinde kapatmak. İlk 6 aylık performans seneyi daha iyi rakamla kapatabileceğimizi gösteriyor."

"Türkiye’de kendimizi güvende hissediyoruz"


Prinzhorn Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cord Prinzhorn, Türkiye'yi tanıdıkça kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, "Birçok bölgede bize kucak açtıklarını gördük. Kendi ülkemde dahi yatırımcıların çok pozitif değerlendirilmediğini görüyorum. Dışarıdan gelen yatırımcıya çok iyi bakılmıyor. 'Ne vereceksin?' diye soruluyor. Ama burada herkes bize kucak açtı istihdam, teknoloji yatırımı istediklerini gördük. Biz bu sektörde 150 yıldır çalışıyoruz. Uzun vadeli yatırım anlamında Türkiye’de kendimizi güvende hissediyoruz." dedi.

Türkiye'de tesis kuruyorlarsa bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunu ifade eden Prinzhorn, şunları kaydetti:

"Kütahya'da bütün taraflar bizi son derece benimsedi. Aradığımız her şey oradaydı. Son derece iyi bir destek aldık. Güvenlik anlamında da istediğimiz her şey buradaydı. Siyasi istikrarla ilgili sorular gelebilir. Şimdiden yanıtlamaya çalışayım. Biz kağıt yatırımı tesisi kuruyorsak bu 20, 30, 50 yıllık yatırımdır. Türkiye ihracatçı olarak önemli bir ülke. Siyasi durum geçicidir. O zamanın koşuludur. Biz iyimseriz. Yetişmekte olan genç neslin büyümekte olduğunu ve yerel anlamda talebin yüksek olduğunu gördük. Hem imalat hem de ihracat olarak iyi bir pazar olduğunu gördük. Politikaya hiçbir zaman dahil olmayız. Burada gelişmekte olan bir pazar var. Dün büyüme tahminleri dinledim, beni çok memnun etti. Türkiye’nin geleceğinin istikrarlı olduğuna inandığımız için yatırım yaptık. Artık Türk şirketi gibi hissediyoruz. Yöneticilerimiz Türkçe öğrenmeye başladı. Kendi evimizde gibi hissediyoruz. Kütahya iyi bir tesis olacak."

Prinzhorn, yatırıma ilişkin çalışmalarda, farklı bölgeleri incelediklerini aktararak, "Yatırım çekme anlamında çok büyük motive var. Herkes istekli şekilde daha fazla yatırım çekmeye çalışıyor. Yatırım için 'dağların yerini oynatırız' diyorlar. Biz kendimiz için en iyi yeri seçtiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt

Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım AjansıEkonomiHamburger Containerboard GmbHPrinzhorn HoldingYatırım
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