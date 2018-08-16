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Ayakkabı sektöründe verim artışı Alman modeli ile olacak

Ayakkabı ve saraciye ihracatçıları verimliliği arttıracak URGE Projesinde buluşuyor! Emek yoğun sektörlerden biri olan ayakkabı ve saraciye sektöründe Alman üretim modeliyle verimliliği yüzde 25 arttırmak için harekete geçildi.

Ayakkabı sektöründe verim artışı Alman modeli ile olacak

Ayakkabı ve saraciye ihracatçıları verimliliği arttıracak URGE Projesinde buluşuyor! Emek yoğun sektörlerden biri olan ayakkabı ve saraciye sektöründe Alman üretim modeliyle verimliliği yüzde 25 arttırmak için harekete geçildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:43
Ayakkabı sektöründe verim artışı Alman modeli ile olacak

Ayakkabı ve saraciye sektöründe verim artışı Alman modeli ile olacak


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Alman üretim modelini başarıyla uygulayan bir danışmanlık firması ile hareket ederek, danışmanlık firmasının tecrübelerini Ayakkabı ve Saraciye sektörüne uygulayarak, otomotiv endüstrisinde yakaladığı başarıyı ayakkabı ve saraciye sektörüne adapte etmek için çalışma başlattı.

Yüzde 25 verim artışı hedefleniyor

Danışmanlık firması ile İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya geldiklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, üretim süreçlerinde her proseste direk müdahaleler ile yüzde 20-25 verim artışı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin emek yoğun sektörler olduğuna dikkati çeken Zandar, "Firmalarımız, Alman üretim modeliyle ilave personel alımına veya üretim yatırımına ihtiyaç duymadan üretimde verimliliklerini arttıracaklar. Ayakkabı ve saraciye sektörlerini kapsayacak Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projemize katılacak firmalarımız URGE Projesi ile hem üretim metotları ile ilgili eğitim alacaklar, hem de yurt dışı firma ziyaretleriyle üretim metotlarını yerinde görme fırsatı bulacak. URGE Projesi sonunda düzenli üretim ve bu üretimin getirdiği faydadan istifade edecek ve rekabet fiyatlarında iyileşme sağlayacaklar" şeklinde konuştu.

Türkiye'de verimliliği arttıracak ve firmaların rekabet gücünü arttıracak URGE modelinin Türkiye'de ilk kez Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde gerçekleştirileceğini anlatan Zandar, Egeli dericilerin Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatından yüzde 10'luk pay aldığını bu proje ile hedeflerinin yüzde 15'e ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Deri ürünleri ihracatı 1 milyar doları aştı

Türkiye, Ocak – Temmuz döneminde 1 milyar 2 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatına imza attı. Türkiye'nin deri ihracatı geçen yılın aynı döneminde 857 milyon dolar olmuştu. Deri ihracatı yüzde 17 artış gösterdi.

Deri ürünleri ihracatında ayakkabı sektörü 569 milyon dolar ile aslan payını alırken, saraciye sektörü 127 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılının Ocak – Temmuz döneminde 91 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatına imza atarken, ayakkabı ihracatı 39 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Egeli deri ihracatçılarının saraciye ürünleri ihracatı ise; 7 milyon 240 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatında Rusya 145 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Ege Bölgesi'nden yapılan deri ve deri ürünleri ihracatında Almanya 14 milyon dolarlık tutarla birinci sırayı aldı.

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