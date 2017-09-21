AYEDAŞ'ın bakım ve yenileme çalışmaları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından ağustosta şirketin hizmet bölgesindeki çeşitli ilçelerde 4 bin 771 aydınlatma armatürü ve 37 elektrik panosunun bakımının yapıldığı bildirildi.

AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, hizmet bölgesinde kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla yürüttüğü bakım, onarım, yenileme ve yatırım çalışmalarını geçen ay da sürdürdü.

Geçen ay Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 4 bin 771 aydınlatma armatürü ve 37 panonun bakımı yapıldı.

Bölgede 39 kilometrelik yeni kablo döşeyen AYEDAŞ ekipleri, 44 kilometrelik kabloyu da yer altına aldı. Ağustosta ayrıca 786 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı.