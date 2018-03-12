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Azerbaycan'ın vize prosedürü değişti

Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren "ASAN Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek.

Azerbaycan'ın vize prosedürü değişti

Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren "ASAN Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:25
Azerbaycan'ın vize prosedürü değişti

ANKARA (AA) - Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren "Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN) Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Azerbaycan makamlarından Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine iletilen nota uyarınca, yabancılara ve vatandaşlığı olmayan kişilere uygulanan vize prosedürü değiştirildi.

Söz konusu karar çerçevesinde, 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarında giriş vizeleri "ASAN Vize" ve "ASAN Ödeme" sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenecek.

Söz konusu uygulama Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı nezdinde faaliyet gösteren ASAN tarafından yürütülecek.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal

Anahtar Kelimeler:
ASAN VizeAzerbeycanDünyaNotaSHGM
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