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Bağdat Caddesi’nde dairelerde satış sıkıntısı yaşanıyor

 Bağdat Caddesi'nde konut satışlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı

Bağdat Caddesi’nde dairelerde satış sıkıntısı yaşanıyor

 Bağdat Caddesi'nde konut satışlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:22
Bağdat Caddesi’nde dairelerde satış sıkıntısı yaşanıyor

Bağdat Caddesi’nde dairelerde satış sıkıntısı yaşanıyor

   Bağdat Caddesi'nde konut satışlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı.İki bin konutun yarım kaldığı “Cadde”de, 100’ü aşkın müteahhit sıkıntıda. Şantiye görünümündeki bölgede, tamamlanmış konutların satışında da sorunlar yaşanıyor.Dünya Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre; İstanbul'un çekim merkezi Bağdat Caddesi'ndeki plansız kentsel dönüşüm, bölgedeki sorunları ağırlaştırıyor. Şehir plancılarının öngördükleri şekilde etap etap başlamak, rezerv alanlar oluşturarak ilerlemek yerine binlerce binanın aynı anda dönüşüme sokulduğu bölgede müteahhitler de sıkıntıya girdi.

   Yaklaşık 2 bin konutu kapsayan 100'e yakın projenin durma noktasında olduğu belirtiliyor. Yarım kalan inşaatları, bir araya gelen kat malikleri bitirmeye çalışıyor. Yıkımların yarattığı konut açığı nedeniyle kiralar iki-üç katına ulaştı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu'na göre, yaşanan sıkıntıları fırsata çevirmek isteyen “çantacılar” ortaya çıktı. Çok sayıda müteahhitin sorun yaşadığını belirten Tavukçuoğlu, “Sorunlu firmalara gidip yarı fiyatına daire alıyorlar. Spot piyasa oluşuyor” dedi.

   Bağdat Caddesi İstanbul'un en ünlü bölgelerinden biri. Lüks mağazaları ve sosyo-ekonomik seviyesi ile dikkat çeken cadde, son yıllarda artık kentsel yenileme ile gündeme geliyor. Türkiye'de dönüşümün lokomotifi olan cadde üzeri ve yakın çevresinde bir anda yoğun şekilde başlayan dönüşüm ise adeta bölgeyi felç etti. Caddenin havası ve geleceğiyle öngörüler nedeniyle yüzlerce firma bir anda bölgeye akın etti. Öteden beri bölgede iş yapan markalara bir anda Anadolu'dan ve başka bölgelerden gelenler eklendi, Bağdat Caddesi'nde çalışan müteahhit sayısı 500'ü aştı. Sayı artınca rekabetin getirdiği yakıcı problemler de arka arkaya ortaya çıkmaya başladı. “Caddeye gireyim ama nasıl olursa olsun” mantığıyla hareket eden müteahhitlere kat sahiplerinin yüksek beklentileri eklenince işler tıkanmaya başladı. Birçok müteahhit kaynak probleminden dolayı darboğaza girdi. Caddenin sorunlarına gayrimenkuldeki genel fiyat düşüşü de eklendi. Bölgede fiyatlar yüzde 30- 35 oranında düşüş gösterdi.Bağdat Caddesi bölgesinde 6 proje teslim eden Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğan, 2 yıl öncesine kadar bölgede bir bina tamamlandığında dairelerin hepsinin satıldığını, şimdi durumun böyle olmadığını söyledi. Aydoğan, “Artık satışta sıkıntı yaşıyoruz. Elimizdeki son projemizi 2 ay önce teslim ettik. Fakat 20 ayda bu projemizin sadece yüzde 20'sini satabildik. Bunda dışarıdan çok fazla müteahhidin piyasaya girmesinin yanı sıra daire sahiplerinin yüzde 50-60'nın da kendi dairelerini satışa çıkarıp başka bölgelere gitmesi etkili oldu. Bu durum arz fazlalığını artırdı. Bu nedenle artık bu bölgede proje yapmıyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.11.2017 13:01
Anahtar Kelimeler:
SıkıntıKonut SatışıBağdat Caddesi
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