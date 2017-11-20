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BAGFAŞ'a yurt dışından 5,2 milyon dolarlık sipariş

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Romanya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere 5,2 milyon dolarlık sipariş aldığını duyurdu.BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer...

BAGFAŞ'a yurt dışından 5,2 milyon dolarlık sipariş

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Romanya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere 5,2 milyon dolarlık sipariş aldığını duyurdu.BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer...

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:14
BAGFAŞ'a yurt dışından 5,2 milyon dolarlık sipariş

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Romanya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere 5,2 milyon dolarlık sipariş aldığını duyurdu.
BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Romanya'ya ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından 4 bin ton NPK 15.15.15 ve 8 bin ton NP 20.20.0 gübresi siparişi ile Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Teotrade firmasından 5 bin ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 5,2 milyon dolar olup, sevkiyatların aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir. " ifadeleri kullanıldı.


Anahtar Kelimeler:
BagfaşKAPSipariş
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