Bahis Bet, bahis oranları, en çok kazandıran bahis siteleri

GÜVENLİK ÖN PLANA ÇIKTI

BAHİS SİTELERİ HANGİ LİGLERDEN KARŞILAŞMALARI ALIYOR

CANLI YAYINDA CANLI BAHİS

EN İYİ BAHİS SİTELERİ İÇİNDE TÜRKÇE PLATFORMLAR

BAHİS SİTELERİNDEN PARA KAZANMA, HESABA NASIL PARA GELİYOR

BONUS VEREN BAHİS SİTELERİ

BAHİS SİTELERİ KAZANDIRIYOR MU YUVA MI YIKIYOR

GENÇLERİN LİSELİLER BAHİS SİTELERİNE GİRMESİ ENGELLENMELİ

Bahis sektörü son 6 yılda dünyanın sayılı borsalarından daha çok kazandıran çılgın oranlarla büyüyor. Kimilerine göre kayıt dışı ekonominin online casinosu, kimilerine göre kumar tuzağı, kimilerine göre boş vakitlerde vakit geçirmek için para kazandıran hobi olarak görülse de, son yıllarda sektörde güvenlik altyapısına önem veren çok sayıda site milyonlarca kişiyi üye olarak bünyesinde toplamayı başardı. Aralarında Japonya, Çin, Fransa, ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi çok sayıda gelişmiş ülkeden her gün en az 50 milyon kişininoynadığı iddia ediliyor. Kazandıran bahis oranları içinde en çok Latin Amerika futbol karşılaşmaları öne çıkarken, Türkiye'den en fazla oranlar ise Süper Lig'ten geliyor.Futbol'dan Tenise, Boks'tan Bisiklet sporlarına, Otomobil yarışlarından Voleybole kadar bin 600 farklı konuda üyelerine bahis oynama fırsatı veren bahis siteleri arasındaki yüksek oran yarışı en çok bahisçilere kazandırıyor.içinde güvenliği ön plana çıkaran uygulamalar son yıllarda daha da arttı. Türkiye'de bahis oyun sitelerine getirilen kısıtlama, yasal engeller uluslararası bahis sitelerinin de kendine çeki-düzen vermesine neden oldu. Son 6 yıl içerisinde Türkiye genelinde 2.6 milyon kişinin ceza almasına neden olan canlı bahis sitelerinin yüzde 99'u yurt dışı merkezli. Türkiye'de lisanslı canlı bahis siteleri içinde yer alanveöne çıkıyor. Bu sitelerin verdiği oranları tatmin edici bulmayan yüzbinlerce kişi uluslararası online casino ya da bahis sitelerine yöneliyor. Tam da burada kişisel verilerler ilgili güvenlik ön plana çıkıyor. Yeni nesiy yasılımlarla bahis oynamayı daha eğlenceli hale getiren uluslararası bahis siteleri içinde, uzman krupiyeler ve eş zamanlı danışma hatları ile muhtemel sorunların çözümü vaad ediliyor.Canlı Bahis siteleri en başta Şampiyonlar Ligi'ni takip ediyor.Ligi,bahis şirketlerinin en gözde karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Sadece futbol bahislerine konu olan günlük karşılaşma sayısının zaman zamnan 10 bini bulduğunu belirtmekte fayda var. Futbol liginin hemen ardından Basketbol bahisleri ikinci olarak kendini gösteriyor. Hafta sonları 2 bin 500'den fazla basketbol karşılaşması bahislere konu oluyor. Amerika, Pakistan, Hindistan, İngiltere ve Japonya'da büyük kitlesi bulunan tenis karşılaşmaları da bahis tutkunları için iyi bir kaynak olarak göz çarpıyor. Hemen her gün bin 500 tenis karşılaşması için para koyarak bahis oynayanlar zaman zaman şansını amerikan futbolunda denemekten de çekinmiyor.Türkiye'de yarım asırlık Spor Toto ile gelenekselleş bahis oyunları, geçen süreç içerisinde yerini Süper Loto ve On Numara'ya bıraktı. Milli Piyango'nun güvencesiyle yürütülen kağıt üstündeki oyunlar yerini dijital bahis sitelerine bırakınca, Türkiye'de yeni nesil bahis siteleri öne çıkmaya başladı.Yeni nesil bahis siteleri gücünü, dünyanın heryerinde hemen hemen günün her saatinde oynanan futbol karşılaşmaları ile spor olaylarından alıyor.Yerel ligler, yüksek oranlar vaad eden bahislerle milyonlarca kişi arasında neredeyse tutku hatta bağımlılık halini alırken, bu yarışta kazandığını söyleyenler de oluyor. Türkiye'de yasal bahis siteleri 1 TL'lik oyunda genelde 5 ila 10 TL kazanma imkanı verirken, yurtdışından Türkçe yayın yapan bahis siteleri bu oranları 4 katına kadar çıkarabiliyor.Bahis siteleri içerisinde, bahis oranları ve bahis oranları karşılaştırması verenler de bulunuyor. Bahis sitelerinin tamamı, üyelerini yasal olarak 18 yaşından büyüklere kapısını açarken, üyeleri arasında sosyal aktivite imkanı verenler de bulunuyor. Royalbetting ve Betgoo içinde, üyelerini son karşılaşmalar, yeni bahisler için maçlar, ve farklı spor dalları sunulurken, bahis oranları tahminleri için kullanıcıya farklı programlarla yardım da sağlanıyor. Bahis oranları konusunda oldukça cömert davranan siteler içerisinde öne çıkan Betgoo, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça hizmet veren küresel bir sistem olarak kullanıcılarının güvenini kazanıyor.Milyonlarca kullanıcının cirit attığı bahis siteleri içerisinde merkezi İngiltere ve Hollanda'da olan çok sayıda bahis sitesinden bahsedebiliriz. Verdikleri oranlarla göz dolduran bahis sitelerinin en büyük mecrası mobil uygulamalar olarak öne çıkıyor. Mobil uygulamalar içinde öne çıkanveile birlikte,mobil platformlarda bahisçilerin gözdesi olarak öne çıkıyor. Bu platformlara ek olarakgibi uygulamalar da Türkiye'den kullanıcı çekebiliyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde kullanıcıların EU standartlarında bahis imkanı veren, mobil uygulamalası üzerinden üyelerine kendi farkını hissetiriyor.Bir tür hobi olarak bahis oynayanlar, yasal takipten kurtulmak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Bahis ödemelerini kredi kartları yerine sanal alışveriş sistemleri üzerinden yürüten kullanıcılar, kazandıkları parayı da aynı şekilde geri alıyorlar. PayPal'ın Türkiye'den çekilmesinin ardından yeni ödeme yöntemleri keşfeden kullanıcılargibi mecralar üzerinden para transfer ediyor. Ancak çoğu bahis sitesi kredi kartı, CepBank, EnPara ve Banka Havalesi dışında ödemeleri 'Güvenlik' gerekçesiyle kabul etmiyor. Bu siteler yasadışı olsalar bile hem kullanıcının mağduriyetini önlemiş oluyor, hem de kullanıcılar için bir nevi yasal şemsiye sağlamış görünüyor.Bahis siteleri içerisinde kullanıcıların devamlılığına göre yüksek oranda bonus veren siteler ön plana çıkmayı başarıyor. Hafta sonları bonus dağıtımı online bahis sitelerinde tam bir yarış halini alıyor. Bonus uygulamasını nakite çeviren siteler kullanıcıların sık sık gönlünü almayı ihmal etmiyor. Doğum günü hediyeleri, yıldönümü hediyeleri veren bahis siteleri görmek de mümkünTürkiye'de yasa dışı kumar olarak görülen bahis sitelerine yönelik polis operasyonları sık sık yinelense de, önüne geçmek mümkün olmuyor. Her ne kadar Türk Ceza Kanunu'na muhalefet etseler de, bahis sitelerinin ulaştığı devasa rakamlar hayatın bir gerçeği olarak karşımızda duruyor. Bu yasadışı bahis sitelerini elbette haklı göstermez. Sayıları binlerle ifade edilen bahis sitelerinin oldukça büyük bölümü, Türkiye'deki piyasadan pay kapma yarışı içine girerken, gerekli şartları oluşturduğu halde bir türlü 'Yasal' olma imkanı alamayanlar mevcut duruma isyan ediyor. Bahis sitelerinin kazandırıp kazandırmadığı tartışmaları devam ederken, kullanıcılar 'Para kazanmak için değil, daha çok hobi olarak' giriyoruz sözleri de pek inandırıcı değil. Kullanıcılarına yüksek kar oranları vaad eden ve kısa sürede neredeyse bağımlılık yaratan bahis sitelerinin neden olduğu zararlar konusunda elde henüz bir veri yok. Ancak yasal olarak faaliyet gösteren Altılı Ganyan, Loto, Toto gibi onlarca platformun çok daha fazla maddi zarar verdiğini söylemek mümkün.18 yaşındak küçüklerin üye olmasının neredeyse imkansız oluduğu bahis siteleri, genellikle kullanıcı beyanını esas alıyor. Geçerli bir kredi kartı ya da banka hesabı olan her erişkin kişinin beyanını yeterli bulan bahis şirketleri üyelerinin kişisel verilerini korumakla yükümlü. Burada Avrupa Birliği'nin Casino, Bet, Bahis ve Kumar oyunlarıyla ilgili hükümleri devreye giriyor ki, kullanıcılar açısından çok önemli bir avantaj gibi duruyor. Merkezi Malta, İngiltere ve Hollanda'da bulunan şirketler, bu hükümler çerçevesinde kullanıcıların hem ekonomik hem de kişisel güvenliğine AB yasaları çerçevesinde önem vermek zorundalar. Bunların dışındaki online bahis sitelerinin verdiği yasal güvence ise çoğunlukla adını bile duymadığımız küçük adacıklara atıfta bulunarak hukuki yükümlülükten kurtulmaya çalıştığı görülüyor.18 yaşından küçüklerin girdiği bahis siteleri çoğu zaman 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde işlem gören bahis siteleri üyeleri küçük para cezaları aldığı da oluyor.