Bakan açıkladı;yerli otomobilin 5 modeli olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil konusunda açıklamalarda bulundu.Bakan Özlü yerli otomobilin 5 model olacağını ve CEO için de 3 isim üzerinde çalıştıklarını belirtti.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "2 Kasım'da bir mutabakat imzalandı. 2 Kasım'dan bugüne çok teknik ve maliyet çalışması yürütüyoruz. Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendi ne tarafa gidiyor. İki ana eksende yürüyor. Bir teknik hususlar, bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere. 3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü;"C Segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir şirket kurma süreci olacak. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Buna da bir CEO atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Adaylık için 3 isim var. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ortak girişim grubuna bırakıyoruz.Türkiye'deki sektörlere baktığımızda otomobil sektörü çok başarılı bir sektör. 29 milyar dolara yakın bir ihracatımız oldu. Her 2 dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Artık Türkiye'nin kendine ait bir tasarım ve marka ortaya koymasını gerektiriyor. Bundan sonraki aşamadan Türkiye bir marka oluşturmalı ve dünya pazarlarında yer almalı. Şunu ifade edeyim, dünyada bu sektör 35-40 yılda bir dönüşüm yaşadı. Yapılan teknik ve mali analizde iki şeye bakıyoruz. Teşvik ve destek vermesek kaç yılda geri dönüşümü sağlarız? Özel teşvik ve destek verilirse bu yatırım kaç yılda geri dönüşümünü tammalar? diye iki ayrı çalışma yapıyoruz. Devlet teşvik ve desteklerinin tasarımlarıyla ilgilidir. Araştırma ve geliştirme masraflarının devlet taraflarından bir kısmının karşılanması dahil, alternatifli destek ve teşvik modelleri üzerinde çalışıyoruz. Karşılıklı oturup konuşacağız bunları da."

Haberturk