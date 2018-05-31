Bakan Albayrak açıkladı: İsmini 'Fatih' koyduk

KOCAELİ(AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dilovası'nda bir limanda gerçekleştirilen "Sondaj Gemisini Akdeniz'e Uğurlama Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan geminin adını tarihten aldığı güçlü mirası yaşatması ve yeni bir dönemi başlatması adına "Fatih" koyduklarını söyledi.

"Fatih Sultan Mehmet Han nasıl ki bir çağı kapatıp diğerini açtıysa, bu gemi de bugün vira bismillah diyerek Türk petrol ve gaz sondajcılığında yeni bir çağ açacak." diyen Albayrak, gemiden herkesi sevindirecek güzel haberler almayı beklediklerini ifade etti.

Bugünün Türkiye için gurur günü olduğunu dile getiren Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimiz ve yerli ekipmanlarımızla derin deniz sondajlarımıza başlıyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Akdeniz'deki ilk deniz kuyusu projenin tamamına yakınının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) mühendisleri tarafından tasarlandığını kaydetti.

Sondaj operasyonlarının yönetiminde ağırlıklı olarak Türk mühendislerin görev alacağını aktaran Albayrak, şunları söyledi:

"Altıncı nesil diyoruz ama son yapılan güncellemelerle 6+ dediğimiz, dünyanın en gelişmiş ultra derin deniz sondaj gemisiyle birlikte artık biz de küresel anlamda bu sektörde daha etkin konuma ulaşacağız. Teknolojik altyapı ve iş güvenliği ekipmanları noktasında da dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız, özellikle de Akdeniz ve Karadeniz'de çok daha fazla hissedilir olacak. Barbaros ve Oruç Reis gemilerimiz arayacak, sismik manada tüm altyapıyı tamamlayacak. Fatih gemimizle de kuyuları inşallah teker teker açmaya başlayacağız. 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetiyle derin deniz sondajları noktasında yeni rekorlara imza atacağız. Denizlerde petrol ve doğalgaz neredeyse, Fatih gemimizi bu dataların ardından oraya göndererek, kuyularımızı kazmaya başlayacağız. Gün gelecek Akdeniz'de, Karadeniz'de, gün gelecek Ege ve Marmara'da aramalarımızı yapacağız. Tüm hazırlıklarımız tamam. Bugün yoğun bir sondaj faaliyetinin başladığı bir gün. Fatih, bugün Antalya'ya yolcu edeceğimiz ve orada da 2,600 metre derinliğindeki tarihimizdeki ilk derin deniz sondajımızı gerçekleştireceğimiz adımı atacak. Vira bismillah diyoruz. Gemimize, Antalya'da kazılacak kuyu kaynak ve yüksek basınç önleyici ekipmanı monte edeceğiz, özel üretilen teknik manadaki diğer ekipmanların da kurulumuyla birlikte inşallah bu yaz itibarıyla sondaj sürecini Antalya açıklarında başlatıyoruz."

İkinci gemi müjdesi

Albayrak, bu noktada bir müjdeli haberi daha paylaşmak istediğini dile getirerek, Türkiye'nin bayrağını hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de dalgalandırmak için bir sondaj gemisinin yeterli olmayacağını belirtti.

Türkiye'nin haklarını sonunu kadar değerlendirip gaz ve petrol arayacağının altını çizen Albayrak, şöyle devam etti:

"Şimdi, bu stratejiye bir gemi yeter mi? Bir Akdeniz'de Fatih, Karadeniz için de Fatih'in yanına ikinci gemimizi de ekleyerek Oruç Reis ile Barbaros Hayrettin gibi, inşallah denizlerinde aktif olmayan eski Türkiye'ye nazire yaparcasına denizlerimizi karış karış arayacağız. Bu ikinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO portföyüne katacağız. İnşallah Akdeniz'de TPAO'nun, Türkiye'nin dönemi olacak. TPAO, Akdeniz'de kendi bayrağı, yerli ekipmanı ve mühendisleriyle dünyada ses getiren bir şirket olacak. Bu vizyon kararlılık, çok daha güçlü bir duruş ve ileri görüş istiyor. Daha vaat döneminde batıya mavi boncuk dağıtanlar, Türkiye'yi de Kıbrıs Türklerini de batıya karşı savunamazlar."

Kara sondajları da sürecek

Albayrak, geçen hafta Hakkari Çukurca'da sıfır noktasında karada sondaj çalışması için yeni süreci başlattıklarını anımsattı.

Burada ilk kulenin faaliyete geçtiğini belirten Albayrak, petrol ve gaz endüstrisinde bugün kullanılan ekipmanların yerli üretimle imal edileceğini söyledi.

Albayrak, yerli ve milli kaynakları sisteme daha fazla entegre ederek dışa bağımlılığı azaltacak her hamleyi desteklediklerini belirterek, "Birileri konuşuyor, AK Parti yapıyor. Vatandaşlarımızla konuşurken birisi 'AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki, Cumhurbaşkanımız aya dört şeritli yol yapacağım dese, inanırız' dedi. AK Parti icraatları hayata geçirme noktasında çıtayı o kadar yükseğe koydu ki, bu sorumluluk ve bilinçle büyük ve güçlü Türkiye hedefine sağlam adımlarla yürümemiz için daha çok çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gemiye canlı bağlantı

Konuşmasının ardından geminin kaptanına bağlanan Albayrak, "Her şey hazır mı?" diye sordu.

Kaptanın hazırlıkların tamamlandığını belirtmesi üzerine Albayrak, "Bütün Türkiye sizi izliyor, 81 milyonun yükü omuzlarınızda. Akdeniz'den milletimize en kısa sürede sevinçli haberler getirmeniz duasıyla. Bir de ramazanda yola çıkıyorsunuz, beklentimiz yüksek kaptanım. Vira bismillah." dedi.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Fatih Sondaj Gemisi, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkarak 31 Aralık 2017'de Dilovası'ndaki limana ulaşmıştı.

Muhabir: Nuran Erkul Kaya