Baklava ve tekstil devlerine kayyum atandı

FETÖ Örgütü’ne yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın Yön.Kur.Bşk. olduğu Aydınlı Grubu’na bağlı Aydınlı Hazır Giyim ve baklavacı Faruk Güllüoğlu’na TMSF tarafından kayyum atandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de olduğu çok sayıda iş adamına yönelik gözaltı işlemi yapılmıştı.
Söz konusu isimlerden Ömer Faruk Kavurmacı’nın başında bulunduğu Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş ile Faruk Güllü’nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş TMSF bünyesine geçti.
İstanbul Büyülşehir belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı da olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alınmış, ancak sağlık sorunları gerekçesi ile serbest bırakılmıştı.
Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor. Aydınlı Grup'un 2015 yıl sonu cirosu 2.7 milyar lira.