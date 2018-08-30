Balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyorlar

Balıkçıların gözü kulağı 1 Eylül tarihine odaklandı.Av yasağının henüz kalkmaması balık tezgahlarının boş kalmasına neden oldu. Beşiktaş Balıkçılar Çarşı'sında esnaf, 'gözümüz kulağımız cumartesi gününde" dedi. Av yasağı ise 1 Eylül itibarı ile kalkıyor.Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle son buluyor. Balıkçılar 31 Ağustos gece yarısı itibariyle ‘Vira Bismillah' diyerek denize açılacak.Sözcü'nün haberine göre tüm esnaf dükkanlarının önünde oturup cumartesi gününü dört gözle bekliyor. Tezgahlarda yer alan balıklar da ‘olta balık’ denilen balık türünden.

Türkiye'de yarın geceden itibaren ruhsatlı balıkçı tekneleri denize açılarak yeni sezon avlanma dönemini başlatıyor. Bu saati dört gözle beklediklerini söyleyen balıkçı Hayri Soydan, “Şu an tezgahlarda ‘olta balık’ var. Yeni mahsul daha yok. Gözümüz kulağımız yarın gecede. Yeni mahsulün gelmesini bekliyoruz. Daha inanın şu an siftah bile yapamadık. Piyasa konusunda da hiçbir şey belli değil. Ne söylesek yalan olur.” ifadelerini kullandı.

Bu sene balık sezonunun çok verimli geçeceğini belirten bir başka balık işletmecisi Murat Çimen ise,” Bu sene balık bol diyorlar. Merakla bekliyoruz. Fiyatın ne olacağı hiç belli değil. Eğer mahsul iyi olursa fiyatlar uygun olur. Ancak eğer mahsul olmazsa balık biraz pahalı olur.” dedi.

Ordu kıyılarında 9 balıkçı barınağı ve 6 çekek yerinde bekleyen boyları 10 metre altı ve 15 metre üzeri olan yaklaşık 500 balıkçı teknesi denize açılacak. En fazla hamsi avının yapılmasının beklendiği Ordu'da geçen yıl 12 bin 631 ton hamsi, 2 bin 158 ton istavrit, bin 606 ton mezgit, yaklaşık 700 ton palamut avlanmıştı. Ordu'da geçen yıl denizlerden avlanma yoluyla toplam 18 bin ton su ürünleri elde edilmişti.

Sözcü