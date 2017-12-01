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Banka yetkilileri CHP'nin 'belgelerini' yorumladı: Dekontlar yurt içi işleme ait

CHP'nin yurt dışı para transferlerinin belgeleri olduğunu iddia ettiği dekontları yorumlayan banka yetkilileri, belgelerde kesinlikle yurt dışına giden para görülmediği gibi Man Adası'nda kurulu bir şirkete de para gitmediğinin anlaşıldığını söyledi.

Banka yetkilileri CHP'nin 'belgelerini' yorumladı: Dekontlar yurt içi işleme ait

CHP'nin yurt dışı para transferlerinin belgeleri olduğunu iddia ettiği dekontları yorumlayan banka yetkilileri, belgelerde kesinlikle yurt dışına giden para görülmediği gibi Man Adası'nda kurulu bir şirkete de para gitmediğinin anlaşıldığını söyledi.

01 Aralık 2017 Cuma 19:12
Banka yetkilileri CHP'nin 'belgelerini' yorumladı: Dekontlar yurt içi işleme ait

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın bugün basın toplantısında yurt dışı para transferlerinin belgeleri olduğunu iddia ettiği dekontları yorumlayan banka yetkilileri, “Bu belgelerden kesinlikle yurt dışına giden bir para görülmüyor. Belgelerden Man Adası’nda kurulu bir şirkete de para gitmediği anlaşılıyor.” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Belgelerin orijinallerini savcılığa vereceğiz

AA muhabirine belgelerin içeriğini değerlendiren banka yetkilileri, bu belgelerde kesinlikle yurt dışına giden bir para görülmediği gibi Man Adası'nda kurulu bir şirkete de para gitmediğinin anlaşıldığını söyledi.

Belgelerde yer alan SWIFT mesajlarının "Bellway Limited" şirketinin Türkiye içinde EFT ile yapılan para transferlerini gösterdiğini vurgulayan banka yetkilileri, IBAN numarasının TR ile başlamasının para transferinin yurt içinde yapıldığını teyit ettiğini dile getirdi.

Yetkililer, yurt içinde ya da yurt dışında yapılan dolar bazındaki işlemlerin önce ABD'deki SWIFT merkezi gittiğini, sonrasında ilgili bankaya döviz transferinin gerçekleştiğini anlattı.

Bu işleme sadece yurt dışı transferlerin değil, yurt içindeki transferlerin de konu olduğuna dikkati çeken yetkililer, makbuzda yer alan "ithalat dışı döviz transfer işlemi" ibaresinin dış ticaret haricinde olan tüm döviz işlemleri için yapılan mutat bir açıklama olduğunu bildirdi.

Yetkililer, döviz alım belgesi olduğu iddia edilen belgenin ise tüm para transferlerinden alınan masraf ve komisyon tutarı olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Kasım'daki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'nda kurulan şirkete para transferi yapıldığını iddia etmişti. Bugün basına dağıtılan belgeleri inceleyen yetkililer ise Türkiye'den yurt dışına herhangi bir para transferi yapılmadığını vurguladı.

Muhabir: Murat Birinci

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Ekonomi
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