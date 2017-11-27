Bankacılık sektörü büyümeye devam ediyor

BURSA (AA) - QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, yılın 9 ayındaki verilere göre bankacılık sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bankacılık sektörü 9 aylık sonuçlar bazında bakıldığında yüzde 14,5 büyüdü. Tüzel kredilerde yüzde 16 civarında büyüme var. Geçen yılın büyümesini bu sene 9 ayda yakalamış durumdayız. Bu sene sonunda sektörün, geçen yılki büyümenin üzerinde büyüyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin Türk bankacılık sektörünün büyümesi açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Birçok bankanın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladığını ve rakamlarda artış olduğunu ifade eden Tan, şöyle konuştu:

"Bu yılı, genel itibarıyla değerlendirecek olursak bankacılık sektörünün hızla geliştiğini söyleyebiliriz. Bankacılık sektörü 9 aylık sonuçlar bazında bakıldığında kredilerde yüzde 14,5 büyüdü. Tüzel kredilerde yüzde 16 civarında büyüme var. Geçen yılın büyümesini bu sene 9 ayda yakalamış durumdayız. Sene sonunda sektörün, geçen yılki büyümenin üzerinde büyüyeceğini düşünüyoruz."

QNB Finansbank olarak sektörün çok daha ötesinde büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Tan, "QNB Finansbank olarak ilk 9 ayda, yüzde 26 ile sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Özellikle tüzel kredilerde yüzde 34'lük bir büyümemiz var. Bu rakam diğer sektörün ortalamasının iki katından fazla. Büyüme oranları önümüzdeki dönemlerde de devam ediyor olacak. QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıkta önümüzde 5 sene hedefimiz sektör büyümesinin üzerinde büyümek." dedi. "Yılı yüzde 6,3'ler seviyesinde bir büyümeyle kapatacağız"

Türkiye bankacılık sektörünün sorunlu krediler anlamında dünya ve Avrupa standartlarına göre iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Tan, bugün sektörde takipteki kredi oranının yüzde 3,2'ler seviyesinde olduğunu, bu oranın Avrupa'nın oldukça altında bulunduğuna dikkati çekti.

Tan, ekonomik anlamda bu yıla çok hızlı başlanamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktiviteyi destekleyici adımlar atıldı, Kredi Garanti Fonu (KGF) bunlardan biri. KGF daha önce de olan bir yapıydı, bu sene kapsamının genişletilmesi ve fonun 250 milyar liraya çıkarılmasıyla reel sektörü canlandırdı. Bankacılık sektörü bugün itibarıyla 2 trilyon civarında kredi büyüklüğüne sahip. Bunun yaklaşık 1,5 trilyon liralık kısmı tüzel krediler. Dolayısıyla bu 250 milyar lira, tüzel kredilerin yaklaşık yüzde 14-15'ni oluşturuyor. Bu da büyümeye ve sektörün ferahlamasına destek sağladı. KGF, çok doğru zamanda atılan bir adımdı. Merkezi otorite bu sene ekonomik aktiviteyi desteklemek için birçok uygulamayı hayata geçirdi. İstihdam seferberliği, kamu alacaklarını yeniden yapılandırma, yatırım teşvikleri gibi birçok konuda ekonomiyi destekledi. Türkiye büyümesi açısından baktığımızda, bu sene bankamızın beklentisi yıl sonunda yüzde 6,3'ler seviyesinde bir büyümeyle kapatacağımız."

Dolar kuru

Dolar kurunun bu yılın başında 3,90'ları gördüğünü, sonra 3,40'lara kadar gerilediğini hatırlatan Tan, "Bu, piyasayı oldukça rahatlatmıştı. Şimdi tekrar bir hareket var. Tabii burada birçok parametre var. Enflasyon biraz yukarıda gidiyor, enflasyonu daha aşağı almak önemli. Dış ilişkiler, ekonomik aktivite gibi birçok parametre kuru etkileyecek. Kurla ilgili yorum yapmak çok doğru değil ama sene sonunda bu seviyelerde kapanır diye bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.