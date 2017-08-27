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Bankalardan turizme 60 milyar liralık kredi desteği

Bankacılık sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı bu yılın haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 artarak 60 milyar liraya dayandı.

Bankalardan turizme 60 milyar liralık kredi desteği

Bankacılık sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı bu yılın haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 artarak 60 milyar liraya dayandı.

27 Ağustos 2017 Pazar 15:53
Bankalardan turizme 60 milyar liralık kredi desteği

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre bankacılık sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı, bu yılın haziran sonu itibarıyla 59 milyar 139 milyon lira oldu.

Geçen yılın haziran sonunda bu tutar 46 milyar 261 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Yıllık bazda bakıldığında kredilerdeki artış miktarı yüzde 27,8 olarak kayıtlara geçti.

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde 23 milyar 547 milyon liralık hacimle İstanbul ilk sırada yer alırken, bu şehri 17 milyar 742 milyon lira ile Antalya, 4 milyar 851 milyon lira ile Ankara, 2 milyar 672 milyon lira ile Muğla ve 1 milyar 118 milyon lira ile İzmir takip etti.

İstanbul yüzde 39,8, Antalya yüzde 30 ve Ankara yüzde 8,2'lik pay ile turizm sektöründeki toplam kredilerin 4'te 3'ünden fazlasını kullandı.

Turizm kredilerinde en fazla artış Hakkari'de

Son bir yıllık dönemde turizm sektöründe kullanılan kredilerdeki en fazla artış yüzde 538,8 ile Hakkari'de yaşandı. Haziran 2016'da 1 milyon 411 bin lira olan kredi miktarı bu yılın haziran sonunda 9 milyon 13 bin liraya çıktı. Bu şehri, yüzde 334,4 artışla Kocaeli, yüzde 168,3 artışla Adıyaman, yüzde 143,9 artışla Karaman ve yüzde 128,5 ile Kilis takip etti.

Aynı dönemde turizm sektöründe kullanılan kredi miktarı 10 şehirde geriledi. Kredi miktarında en fazla düşüş yüzde 42,1 ile Hatay'da yaşandı. Kredi hacim gerileyen diğer şehirler sırasıyla yüzde 30,7 ile Iğdır, yüzde 17,4 ile Düzce, yüzde 11,6 ile Kars, yüzde 11,1 ile Niğde, yüzde 9,3 ile Manisa, yüzde 8,7 ile Artvin, yüzde 6,9 ile Batman, yüzde 4,5 ile Bayburt ve yüzde 2,9 ile Bitlis oldu.

Muhabir: Murat Birinci

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Ekonomi
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