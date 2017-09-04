Bankaların rekabeti dijitale taşındı (2)

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "4,5G ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, video teknolojilerinin daha fazla gelişmesine ve bankacılık sektöründe müşteri temas noktalarında video etkileşimli uygulamaların yaygınlaşacağına daha fazla tanık olacağız." dedi.

Sezen, dijital bankacılık, mobil cüzdan ve teknolojinin sektördeki etkileri konusunda yaptığı değerlendirmelerde bugün, 5 milyonu aşan dijital müşteriye internet şubesinden 350'ye yakın, İşCep'ten 200'ü aşkın, bankamatikte ise 160'ın üzerinde işlem çeşidiyle zengin bankacılık hizmetleri sunduklarını söyledi.

Akıllı telefonların gelişimi, mobil uygulamaların artışıyla birlikte mobil bankacılıkta da hızla artan bir kullanıcı sayısı olduğunu belirten Sezen, mobil bankacılığı kullanan bir müşterinin, mobilden istediği anda istediği sıklıkta işlem yapabildiğini ifade etti.

Sezen, şöyle devam etti:

"Bankamızın mobil kullanıcı sayılarına baktığımızda; 2011'de yaklaşık 210 bin kişi mobil bankacılığı kullanıyorken, bu sayı 2014 sonunda 1,5 milyona yükseldi. Ağustos 2017 itibarıyla 4,6 milyonu aştı. Bugün bankamızda ayda 120 binin üzerinde net aktif yeni mobil kullanıcı ekleniyor. İşCep ve internet şubemizi aktif olarak kullanan dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı 5 milyonu aşmış durumda ve İş Bankası'nda işlemlerin yüzde 86'sı dijital temas noktaları üzerinden yapılıyor.

Geçen yılsonu itibarıyla son 5 yıllık dönemde, İş Bankası'nın işlemleri içinde İşCep'in kanal payı toplam 16 kat arttı ve 2017 ikinci çeyreğinde yüzde 37 paya ulaştı. İşCep'ten yapılan işlem adedi 2016'da 1 milyarı geçerken, 2017'nin yalnızca ilk 6 ayında yaklaşık 750 milyon işlem gerçekleştirildi."

- "Video etkileşimli uygulamaları yaygınlaşacak"

Sezen, değişen müşteri davranışları ve beklentileri, başta nesnelerin interneti (Internet of Things), yapay zeka (Artificial Intelligence), artırılmış gerçeklik (Augmented Reality), blockchain teknolojileri ve startupların gündeme taşıdığı yeni dijital iş modelleri ile yeni yasal düzenlemelerin mobil ödeme sistemlerini hızla şekillendireceğini ifade etti.

4,5G ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, video teknolojilerinin daha fazla gelişmesine ve bankacılık sektöründe müşteri temas noktalarında video etkileşimli uygulamaların yaygınlaşacağına daha fazla tanık olunacağına işaret eden Sezen, blockchain teknolojisinin getireceği yeni altyapılar ve akışlarla birlikte, özellikle kurumlararası mutabakat gerektiren işlemlerde basitlik ve verimlilik açısından büyük bir fayda potansiyeli olduğunu söyledi.

Sezen, blockchain teknolojisi üzerine inşa edilecek bu yeni finansal altyapıların, bugünlerde kemikleşmiş iş modellerini yeniden sorgulamaya yol açabileceğini dile getirdi.

Nesnelerin birbiriyle konuştuğu bir dünyaya doğru giderken, satın alma ile noktalanacak senaryolarda bankacılık sektörüne önemli bir görev düşeceğini dile getiren Sezen, bankacılık sektöründe müşterilerin en fazla yakındığı konuların başında, birçok şifreyi akılda tutmanın zorluğu geldiğini vurguladı.

Sezen, şunları kaydetti:

"Buna çözüm olarak; gelecek nesil dijital bankacılık hizmetlerinin hızla çeşitli biyometrik sistemlerle entegre olacağını öngörüyoruz. Biz de tüm bu başlıkları yakından izliyor ve bunlar arasından müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracağını, müşterilerimize değer katacağını düşündüğümüz alanlara yüksek öncelik veriyoruz. İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarımıza dikkat çekici ve fark yaratacak yeni fonksiyonlar ekleyerek müşterilerimizin hayatlarının her anında yanlarında olmaya devam etmek için çalışıyoruz."

Yalçın Sezen, Maximum Mobil'in, farklı sektörlerden perakende iş ortaklarıyla birlikte tüm banka müşterilerinin günlük yaşamlarına dair uçtan uca satın alma deneyimi sunduklarını belirtti.

- "Tasarruflu mobil çözümlere ilgi giderek artıyor"

Şekerbank Bi̇reysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk de bugün müşterilerin mobil bankacılık sayesinde bankacılık işlemlerini şubeye gitmeden hızlı, kolay ve güvenilir olarak yapabildiğini söyledi.

Banka olarak şubelerden yapılabilecek birçok işlemi sundukları dijital kanallarda, ağırlıklı olarak para transferi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Ertürk, akıllı telefonların gelişimi ve mobil uygulamaların artışıyla mobil bankacılık kullanımında çok hızlı yükseliş görüldüğünü anlattı.

Ertürk, mobil bankacılığı Türkiye'de uygulayan ilk bankalardan biri olarak dijitalleşme çalışmalarında sektörle paralel olarak ilerlediklerini aktardı.

Bankada Şeker Mobil Şube kullanan müşterilerin sayısının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 arttığını bildiren Ertürk, mobil bankacılık kullanıcı sayısının da gelecek yıllarda daha da hızlı artmasını öngördüklerini söyledi.

Gelişen teknolojiyle birlikte mobil bankacılıkla ilgili dünya üzerinde yeni projeler ve ürünler oluşturulduğunu belirten Ertürk, "Bankacılıkta dünya devleri, mobil bankacılık ile daha ekonomik bankacılık hizmeti verme yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Bu noktada daha tasarruflu mobil çözümlere ilgi de giderek artıyor." dedi.

- "Mobil cihazlar cüzdan olarak kullanılıyor"

Gökhan Ertürk, dünyada internet kullanıcılarının yüzde 57'sinin internet bankacılığı müşterisi iken, bu oranın Türkiye'de yüzde 64 olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de internet bankacılığı müşterilerinin yüzde 70'inin mobil bankacılık kullandığını, her 100 kişiden 79'unun ise cep telefonu sahibi olduğunu söyledi.

Ertürk, dijitalleşmenin beraberinde bankaların müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayabilmek, en üst düzeyde analiz edebilmek, kanallar arası etkin ve sürekli iletişimi sağlamak amacıyla çoklu kanal yaklaşımını bırakarak, bütünleşik kanal yaklaşımına geçtiklerini belirtti.

Bunun sonucu olarak bankacılık işlemlerini hayatın daha da içine dahil edecek yazılımların artacağını tahmin eden Ertürk, Şekerbank, olarak teknolojik gelişimleri ve kullanım kolaylığını yakından takip ettiklerini ve teknolojilerini bu gelişmeler çerçevesinde dönüştürdüklerini aktardı.

Ertürk, dijitalleşme ve mobil teknolojide iş yapış şekillerinin hızla değiştiğini ve mobil cihazların cüzdan yerine kullanıldığı bir döneme giriş yaptıklarını söyledi.

- "En düşük işlem maliyeti mobil/internet bankacılığında"

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil ise son yıllarda bankacılık sektöründe dijital kanalların giderek öne çıktığını ve yakın gelecekte bu kanallar aracılığıyla yapılacak işlemlerin çok daha yaygınlaşacağını söyledi.

Mobil bankacılık kanalında 200'den fazla farklı işlem yaptırdıklarını ve her geçen gün işlem çeşitliliklerinin arttığını belirten Yeşil, "Mobil bankacılığımızı kullanan müşteri sayımız, geçen yıla oranla yüzde 70 artmış durumda. İşlem çeşitliliği ve kullanıcı sayısının bu kadar hızlı artması ile birlikte, kanallar üzerinden yapılan işlemlerde de büyük artışlar gözlemliyoruz." dedi.

Yeşil, sn bir yıl içerisinde mobil kanal aracılığı ile yapılan kredi başvuru sayısında yüzde 100'e yakın, kredi kartı başvurularında ise yüzde 100'ün de üzerinde bir artış gerçekleştiğini ifade etti.

Geçen yıla göre mobil kanaldan ödenen fatura sayısının yüzde 85 arttığını bildiren Yeşil, VakıfBank'ta adet bazında yapılan işlemlerin yaklaşık yüzde 85'inin şube dışı kanallardan gerçekleştirildiğini ve gelecek dönemde bu oranın daha da artacağını dile getirdi.

Yeşil, işlem maliyeti açısından bankacılık kanallarını değerlendirdiğinde mobil bankacılık kanalının işlem maliyeti açısından en avantajlı konumda bulunduğuna dikkati çekerek, "Kanallardaki işlem maliyetlerini büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda; birinci sırada şubeler, ikinci sırada çağrı merkezi, üçüncü sırada ATM ve son sırada da mobil/internet bankacılığının geldiğini görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Sektörde dijital müşteri sayısı 31 milyona yaklaştı"

İlker Yeşil, Türkiye Bankalar Birliği'nce yayınlanan Haziran 2017 verilerine bakıldığında dijital bankacılık müşteri sayısının 31 milyona yaklaştığını ve geçen yılın aynı ayına kıyaslandığında yüzde 60'ın üzerine bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Bu durumun kendilerini dijital bankacılık alanında daha fazla yatırım yapmaya, kullandıkları teknolojilere yenilikler eklemeye ve hızlı çözümler üretmeye teşvik ettiğini belirten Yeşil, dijital kanallarda yaşanan bu gelişmelerin sadece mobil ve internet kanallarıyla sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Yeşil, geliştirdikleri Cep İmza uygulaması ile güvenlik başta olmak üzere, müşterilerin bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmaları için kullanıcı deneyimini ve sektörü de göz önünde bulundurarak dijital bankacılık uygulamalarını ve işlem setini sürekli geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

- "Yapı Kredi Mobil bankanın uzaktan kumandası"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, mobil ve internet şubesinden banka müşterilerinin, 500'ün üzerinde bankacılık işlemini kolaylıkla gerçekleştirebildiğini belirtti.

Müşterilerin bugün şubeden sunulan hemen hemen tüm işlemleri Yapı Kredi dijital kanallarından tamamlayabilir hale geldiğini ifade eden Doğan, müşterilerin şubeye gitmeden mobil şubeden ve internet şubesinden anında ihtiyaç kredisi kullanabildiğini ve onaylanan kredilerini tatil günleri de dahil olmak üzere hesaplarına anında aktarabildiğini söyledi.

Doğan, dijital kanallardan sunulan hizmetleri genişlemesiyle nakit dışı işlemlerde dijital bankacılık kanallarının kullanım oranının haziran sonu itibarıyla yüzde 94'e yükseldiğini bildirdi.

Yapı Kredi Mobil'i bankanın uzaktan kumandası haline getirdiklerini aktaran Doğan, "Avrupa'da bir ilk olarak sunduğumuz Göz-ID ile Yapı Kredi Mobil'e girişte müşterilerimizi gözünden tanıyor, MobilNakit ile ATM'ye dokunmadan anında para çekme, çağrı merkezine direkt bağlanma gibi özelliklerimizle müşterilerimize işlemlerini şubesiz ve şifresiz olarak gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Bankacı Klavye ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferi yapılabilmesini sağladık. Müşterilerimiz Siri ve iMessage üzerinden ister sesle ister mesajla hızlı ve kolay bir şekilde para gönderebiliyor." diye konuştu.



- "Yeni teknolojiler bankacılık sektörüne daha fazla entegre olacak"

Yakup Doğan, dijitalleşmenin, operasyonel maliyetlerde ve zamansal olarak büyük tasarruf sağladığına dikkati çekerek, dijital bankacılığın şube, çağrı merkezi ve ATM kanallarından çok daha düşük bir maliyetle hizmet verdiğini söyledi.

Dijital bankacılığın şube ile karşılaştırıldığında yüzde 97 daha ucuz olduğunu vurgulayan Doğan, bunun da müşterilere düşük işlem ücreti, avantajlı faiz oranı ve daha az masraf olarak yansıdığını ifade etti.

Doğan "Önümüzdeki dönemde de yapay zeka, giyilebilir teknolojiler, biyometri, nesnelerin interneti gibi geleceği inşa edecek yeni teknolojilerin bankacılık sektörüne daha fazla entegre olacağı bir gelecek bizleri bekliyor." dedi.

Mobil cüzdanların kullanımının her geçen yıl arttığını ve bu platformun alışveriş süreçlerinde kullanıcılara büyük kolaylık sağladığını dile getiren Doğan, Yapı Kredi Cüzdan uygulaması ile müşterilerine Türkiye'nin en büyük kredi kart platformu World'ün bonkördünyasını yaşattıklarını, geniş bir yelpazede sundukları bu fırsatlarla fark yarattıklarını anlattı.

Genel Müdürü Yardımcısı Doğan, Yapı Kredi Cüzdan'ın, Türkiye'de mobil ödeme işlemlerinin en çok gerçekleştirildiği uygulama olmayı başardığını belirterek, "BKM verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında Türkiye'de bankaların sunduğu uygulamalar aracılığıyla yapılan her 100 TL'lik mobil ödeme işleminin 80 TL'si Yapı Kredi Cüzdan üzerinden yapıldı." ifadesi kullandı.

(Bitti)



