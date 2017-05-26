Banvit’in satış süreci tamamlandı

Banvit’in satış süreci 25 Mayıs Perşembe günü düzenlenen Genel Kurul’da tamamlandı. Türk kanatlı sektörünün 1 numaralı oyuncusu Banvit’in %79,5 hissesi BRF ile Katar Yatırım Otoritesi ortaklığına devredildi.Helal gıda pazarında faaliyet gösteren BRF’nin girişimi OneFoods’a dahil olan Banvit’in hem Türkiye içinde hem de yurt dışında çok daha güçlü bir oyuncu olması bekleniyor.Türkiye önemli büyüme fırsatlarına sahip 80 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, helal kanatlı eti tüketimi konusunda dünyanın en büyük ülkesi. Buna rağmen, yıllık yaklaşık 20 kg kişi başı tavuk tüketimi, hazır gıda ve şarküteri ürünlerinin pazara girişi düşük seviyelerde. Bu da Türkiye pazarının büyüme potansiyelinin bir göstergesi olduğu anlamına geliyor.Yaklaşık 50 yıldır hem Türkiye pazarına hem de diğer pazarlara çok çeşitli beyaz et ürünleri sunan Banvit, tüketiciler tarafından “kaliteli ve güvenilir marka” olarak kabul ediliyor.OneFoods CEO’su Patricio Rohnerdedi.Bandırma/Balıkesir merkezli Banvit 1968’den bu yana beyaz et sektöründe faaliyet gösteriyor. Banvit, yem kontrolünden nihai gıda işlemeye kadar sahip olduğu tesisler ile tamamen entegre bir üretici. Şirket Bandırma, İzmir ve Elazığ’da beş üretim tesisine ve ayrıca Türkiye ve Romanya’da beş yem fabrikasına ve dört üretim çiftliğine sahip. Banvit Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrasya ve Asya’da pek çok pazara ürün ihraç etmenin yanı sıra, Dubai, BAE’de de faaliyet gösteriyor.BRF’nin bağlı ortaklığı olan OneFoods tüm Müslüman dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ocak 2016’da kuruldu ve Orta Doğu, Afrika, Orta Avrupa ve Güney Asya’da 45’ten fazla ülkeye ürün tedarik ediyor. OneFoods, geniş bir ürün portföyü ile faaliyet gösterdiği Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman ve Malezya’da tavuk ürünleri alanında yaklaşık %45’lik bir Pazar payına sahip. BRF kanatlı gıda ihracatında küresel liderlerden biri. Ürünlerini 5 kıtada 120’den fazla ülkede tüketicilere sunan BRF Brezilya, Arjantin, Tayland, İngiltere, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 48 endüstri tesisinde 105.000 kişi istihdam ediyor.