Barter modeliyle ihracat başlıyor

İZMİR(AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Eximbank olarak dünyada ihracatçısına en fazla destek veren kuruluş olma hedefi kapsamında son dönemde döviz getirici faaliyette bulunan sektörlere kredi verme ve sigortalama konusunda hızlı bir ivmelenme yaşadıklarını belirtti.

Temmuz rakamlarına göre toplam 22 milyar dolarlık destekle ihracatın yüzde 24,4'ünü finanse eder hale geldiklerini anlatan Yıldırım, bankanın, kredi vermek ve sigorta yapmak dışında bugüne kadar kullanmadığı garanti enstrümanını bu yıl ilk kez uygulayacağına işaret etti.

Parayla değil malla ticaret

İhracatta uzun bir süredir tartışılan barter modeli üzerindeki çalışmaların da son aşamaya geldiğine dikkat çeken Yıldırım, Türkiye'nin hedef pazar olarak belirlediği Afrika coğrafyası için çok önemli bir modeli hayata geçireceklerini kaydetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatlarıyla bu konudaki çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan Yıldırım, 2017 içinde pilot olarak belirledikleri birkaç Afrika ülkesine iş yapan şirketlere barter olarak da bilinen "emtia bazlı finansman modeliyle" destek olacaklarını aktardı.

Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Afrika ülkelerinde başlatacağımız ihracatta barter sistemi olarak bilinen "emtia bazlı finasman" modeliyle, parayla ticaret yapılamayan pazarlarda dış satımın artmasını bekliyoruz. Afrika'daki 8 ülke için alıcılar, satıcılar, üretim potansiyeli, tüketim bilgileri ve bu ülkelerde yapılabilecek projeler gibi başlıkları içeren çok boyutlu bir çalışmayı tamamladık. Yıl sonu gelmeden bu 8 ülkeden bir veya bir kaçında barter olarak da bilinen emtia bazlı finansman modelini deneyeceğiz. Bu şekilde doğrudan parayla ticaret yapılamayacak ülkelerle daha fazla ihracat yapılabilecek. Bu ülkelerin, aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödeme yapabilecekleri emtiaları, belli kaynakları var. Bunu zaten bazı ülkelere gittiğimizde biz sormadan onlar söylüyorlar. Çin, Afrika coğrafyasında böyle çalışıyor. Biz çok daha iyi projelerle bu modeli çalıştırabiliriz, diğer ülkelerden daha başarılı olabiliriz."