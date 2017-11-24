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Başak Traktör, ihracatı ve istihdamı artırmayı hedefliyor

- Başak Traktör, 53 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcının bulunduğu dünyanın en büyük ihtisas fuarları arasında yer alan Uluslararası Agritechnica Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nda ileri teknoloji ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu - Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Bayramoğlu: - "Avrupalı çiftçi ve firmalar Türkiye'de üretilen Başak'ın kalitesine güveniyorlar. Hedefimiz, yurt dışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmaktır"

Başak Traktör, ihracatı ve istihdamı artırmayı hedefliyor

- Başak Traktör, 53 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcının bulunduğu dünyanın en büyük ihtisas fuarları arasında yer alan Uluslararası Agritechnica Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nda ileri teknoloji ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu - Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Bayramoğlu: - "Avrupalı çiftçi ve firmalar Türkiye'de üretilen Başak'ın kalitesine güveniyorlar. Hedefimiz, yurt dışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmaktır"

24 Kasım 2017 Cuma 15:27
Başak Traktör, ihracatı ve istihdamı artırmayı hedefliyor

SAKARYA (AA) - Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu, Avrupalı çiftçi ve firmaların Türkiye'de üretilen Başak'ın kalitesine güvendiklerini belirterek, hedeflerinin yurt dışında sürdürdükleri faaliyetlerle yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmak olduğunu bildirdi.

Bayramoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 53 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcının bulunduğu dünyanın en büyük ihtisas fuarları arasında yer alan Uluslararası Agritechnica Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nda Başak Traktör'ün ileri teknoloji ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturduğunu ifade etti.

Katıldıkları Uluslararası Agritechnica Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı hakkında bilgi veren Bayramoğlu, 2 yılda bir Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen ve sektörün dünyadaki en önemli fuarı arasında yer alan etkinliğin 12-18 Kasım 2017'de düzenlendiğini anımsattı.

Fuarın 27 salonda yaklaşık 3 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirildiğini ve dünyanın her yerinden 500 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildiren Bayramoğlu, kuruluşu 1914'lere dayanan Başak Traktör'ün, 103. kuruluş yılında bu fuarda traktör modellerinden örnek ürünlerle yerini aldığını belirtti.


- "Başak'a gösterilen ilgi, bizi ihracat konusunda çok umutlandırdı"


Başta Almanya, İtalya, Çin ve Hollanda olmak üzere 53 ülkeden birçok katılımcının bulunduğu fuarda Başak'a gösterilen ilginin kendilerini ihracat konusunda çok umutlandırdığını aktaran Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Ürün yelpazesini, üretim adetlerini ve iç piyasadaki pazar payını sürekli artıran Başak Traktör, yurt dışı pazarlar için ürünlerini değişik ülkelerden çiftçi ve bayi adaylarının beğenisine bu fuarlara katılım ile sunmuş oluyor. Fuar süresince Başak Traktör ürünlerine, başta Avrupalı çiftçiler olmak üzere yoğun ilgi gösterildi. Avrupalı çiftçi ve firmalar, Türkiye'de üretilen Başak'ın kalitesine güveniyorlar. Hedefimiz, yurt dışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmaktır.

1960'lı yıllardan günümüze traktör üretiminde 50 yıldan fazla tecrübesi bulunan Başak Traktör, birikimini dünya çiftçileri ile paylaşmaya hazır olduğunu Agritechnica Fuarı'nda göstermiştir. Başak Traktör standında yer alan ürünler tasarım, donanım ve işçilik kalitesi yönleriyle beğeni toplamıştır. Özellikle Başak 2075 klasik ve ilerleyen dönemde Avrupa pazarlarına hitap edecek Başak 2110 modellerimize yoğun ilgi gösterilmiştir. Başak Traktör, yurt dışında önde gelen tarım fuarlarına katılmaya devam ederek verimli ve kaliteli ürünlerini dünya çiftçilerinin hizmetine sunmaya devam edecektir."


Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBaşak TraktörGökhan BayramoğluHANNOVERHedefHollandaUluslararası Agritechnica Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Fuarı
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