Başak traktör istihdamı artırmayı hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, "Yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, bu yıldan itibaren ürün gamı ve pazar payını artırarak çiftçilerin her türlü beklentisine yanıt vereceklerini belirtti.

Başak Traktör'ün temellerinin 1914 yılında atıldığını anımsatan Konukoğlu, şirketin, 103 yıldır hem teknolojisini geliştirdiğini hem de ulaşılabilirliğini artırdığını vurguladı.

Ürettikleri yüksek standartlı makineler sayesinde sektörde bereketi, çiftçilerin yüzünde ise gülümsemeyi artırdıklarına değinen Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Grup stratejimiz olarak, bulunduğumuz sektörlerde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almayı hedefleriz. Başak’ta yaptığımız tüm yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamımızı geliştirip çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Tarım ekipmanları alanındaki bir asırdan fazla tecrübemizi, BAŞAK AGRİ adı altında Türk çiftçisiyle buluşturuyoruz ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Kadromuz, deneyimimiz, iddiamız ve gücümüz var. Yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla Başak üretim tesislerini 2012'de aldıktan sonra 180 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Bu sayede fabrika, teknolojisiyle sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun 'teknoloji üssü' haline geldi."



