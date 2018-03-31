Başbakan Yıldırım: Türkiye 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu

İZMİR

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki bir otelde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili olduğu İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, kalkınma hamlesini İzmir İktisat Kongresi ile başlatan İzmir'den Türkiye'nin her tarafına, çalışan, üreten iş alemlerine müjde vereceklerini belirtti.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye emin adımlarla uygulanabilen politikalarla, özel sektörüyle, kamu sektörüyle büyümeye, kalkınmaya üretmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Nefes Kredisi

Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ne yapılsa az kalacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi ile reel sektörün çatı kuruluşu odalar, borsalar ve finans sektörünün belli başlı temsilcileri, bankalar bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ'lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buldu. Bir yandan da bu adım bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu 11,88, yani 12 bile değil. Aylık 0,99. Bu bir başlangıç, yani özel şartlarda verilen kredi ile bankalarımız odalar, borsalar diyor ki 'Biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Eğer buna katkı sağlanacaksa biz öncülük ediyoruz ,diğerleri de bizi takip etsin.' Olay budur.

Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Ben tabi bu notlara yeni bakma fırsatım oldu. Fakat bir sürü laf söyledik KOBİ'ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar 'olur' dediler. Onun üzerine burada açıklıyorum. Ve vade 12 ay krediyi gidip alacaksınız, 'bir ay sonra taksiti öde' diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var onun için de 6 ay ödemesiz 1,5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak."

KGF sistemi

Yıldırım, geçen seneki yüzde 7,4'lük büyümenin durup dururken gerçekleşmediğini vurgulayarak "Bunun arka planı var. 2017'nin başında bir çok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Bunlardan bir tanesini sadece söyleyeceğim. Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemini devreye soktuk. Yani hazine alınan kredilerin bir kısmına garanti veriyor ve bu şekilde 221 milyar 400 bin KGF marifetiyle kredi kullanılmış. İşletmeler büyüme planlarını gerçekleştirdiler." bilgisini verdi.

Bunun dışında 290 bin işletmeye KOSGEB imkanının sağlandığını aktaran Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani KOSGEB'lerden verilerin krediler daha cazip, orada faiz yok. 50 bin liraya kadar para verdik, 3 yıl süreyle. Toplam 690 bin müteşebbise kredi sağladık. Zaten TOBB'un 1 milyon üyesi var, yarıdan fazlasına yüzde 70'ine kredi sağlamışız, destek vermişiz. Parasal olarak KOBİ'leri dahil ettiğimizde sağlanan kredi imkanı 1. Nefes Kredisinde 250 milyara yaklaşıyor, net rakam 243 milyar. Ekonomiye 243 milyarın birden girmesi ne demek, çarkların daha hızlı dönmesi demek, üretimin daha fazla artması demek, üretim artınca ihracatın artması demek, daha çok vatandaşımızın iş, aş bulması demek."

"Türkiye büyümeye devam edecek"

Yıldırım, geçen yıl 'Türkiye'nin krizi kaldıramayacağının' söylendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu krizi kaldıramaz, Türkiye yandı, öldü, bitti diyenler mosmor oldu. Şimdi bunların kötü alışkanlıkları bitmez, bu sene bozuk plak ya, tekrar başa aldılar. Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. 'Türkiye 2018'de bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak, böyle olacak.' sipariş raporlar, değerlendirmeler, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler. Bunların hepsi bize yabancı değil, tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Ama burada bir şey söyleyeceğim, bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz çünkü biz büyük bir mücadele veriyoruz. Sadece ülkemizin kalkınması için değil, bölgemizdeki mazlum ve mağdur halkların da hamisi olarak tarihi bir mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi veriyoruz ama bütün bunlara rağmen hiç merak etmesinler. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz. Onun için bu destekleri veriyoruz."

2018'e ait bugün sadece küçük bir müjde verdiklerini aktaran Yıldırım, "Ama 2018'in tedbirlerini, teşviklerini, aldığımız kararları da önümüzdeki hafta inşallah halkımıza paylaşacağız, bu müjdeleri vereceğiz." dedi.

İzmir yatırımları

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir gibi dünya şehrinde özellikle hava ulaşımında geçmişle kıyaslanmayacak derecede önemli bir gelişme sağlandığını, Türkiye'nin en modern terminallerinden biri olan iç hat terminalini 18 ayda yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yapamazsınız, edemezsiniz, diyorlardı. Toplam yolcu kapasitesi 25 milyona ulaştı. Dış hatlarda artış var, daha da artacak. Dış hatları yeterli bulmuyoruz. Ama 2000 yılına göre yüzde 400 artış sağlandı, sadece geçen yıl 11 milyon dış hatlarda yolcu trafiği oldu. Adnan Menderes Havaalanı'ndan 3 kıtada toplam 28 ülkede 70 noktaya uçuş var.

16 senede İzmir'e 410 kilometre bölünmüş yol yaptık, hizmete aldık. Böylece İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu iki katının üzerine çıktı, 810 kilometreye çıktı. İzmir'in bütün illere bölünmüş yol bağlantısı var. Artı İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Sene sonunda inşallah bitirmiş olacağız, 'gelecek sene sonuna da kalmayacak' diyor Ulaştırma Bakanımız. Böylece İzmir - İstanbul arası 2 saat 50 dakika. Hayal değil. Bursa'ya kadar olan kısmı bitti zaten. İstanbul'dan çıkıyor İstanbullular, iskender için 45 dakika Bursa'nın göbeğindeler. Nereden Anadolu yakasından. Anadolu yakasından Atatürk Havalimanı'na bile o kadar sürede gidemezsiniz. Ulaşımın ne hale geldiğini görün. Ulaşım ve altyapı bakımından Türkiye 15 senede tam 20 kademe atladı. 30. sıradan 9. sıraya geldi. Dünyada altyapı yol ağı gelişmişlik sıralamasında 9. sıraya geldi. Amacımız Türkiye'yi dünyanın 10. ülkesi yapmak, ulaşımda altyapıda zaten olmuşuz, hazırız, diğer alanlara bakmamız lazım."

"Alsancak, Göztepe stadı yapılıyor Karşıyaka da yapılacak"

İzmir'de Halkapınar - Otogar metrosuna da bu sene başlayacaklarını kaydeden Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığını, Halkapınar'dan otogara kadar metronun yapılacağını ifade etti.

Yıldırım İzmir'in 'çılgın projesi' Körfez Geçiş Projesine değinerek, "Her türlü hazırlığımızı yaptık, proje hazır, talipleri de hazır. İzmir'in hazır olmasını bekliyoruz. İzmir ne zaman 'buyurun projeyi yapın' derse projeye başlayacağız. Çünkü bizim statlardan ağzımız yandı. İzmir'e stat yapmak için adeta ot yoldurdular. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak, Göztepe yapılıyor. Karşıyaka da yapılacak. Hiç merak etmesin Karşıyakalılar." diye konuştu.

Yıldırım konuşmasının sonunda yerli otomobilde, istihdam seferberliğinde olduğu gibi Nefes Kredisinde de Türk üreticisine destek veren TOBB Başkanı'na ve bütün oda borsa başkanlarına, TOBB camiasına teşekkür etti. Ayrıca memleket için bu hayırlı işte elini taşın altına koyan, "biz de varız" diyen kamu bankaları, katılım bankaları ve özel sektörün "cesur, genç bankası" DenizBank'ı da tebrik eden Yıldırım "Gönlümüz isterdi ki daha çok özel banka bu kervana katılsın. Ama onlar pişman olacaklar. Fırsatı kaçırdık diye bir dahaki fırsatın gelmesini bekleyecekler." şeklinde konuştu.

Muhabir: Efsun Yılmaz-Ali Korkmaz-Halil Şahin