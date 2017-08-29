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Bayram'da yollar ücretsiz, bakım ve onarımlar durdu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı süresince kamuya ait otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram'da yollar ücretsiz, bakım ve onarımlar durdu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı süresince kamuya ait otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu.

29 Ağustos 2017 Salı 23:00
Bayram'da yollar ücretsiz, bakım ve onarımlar durdu

Bayram'da yollar ücretsiz, bakım ve onarımlar durdu

Kurban Bayramı süresince tüm paralı yollar ile kamu kurumuna ait köprüler ücretsiz olacak. Hükümetin aldığı karar gereğince, yap-işlet-devret modeliyle hizmet veren köprü ve otoyollar bu kararın dışında kalacak.  Bayram süresince köprü ve otoyollarda trafiği yavaşlatan tüm onarım ve bakım işleri de askıya alındı. İşte o haberin detayları...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları ve sürücülere yönelik müjdelerini açıkladı.

İnsanların rahat bir tatil yapabilmesi ve ekonominin canlanması için tatil süresinin 10 güne çıkarıldığını anımsatan Bakan Arslan, konuyla ilgili kendilerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığının da birçok tedbir aldığını belirtti.

Arslan, "Bundan sonra da tedbirleri almaya devam edeceğiz. Özellikle sürücülerimizden istirhamımız, kurallara uymaları, uykusuz, yorgun ve alkollü yola çıkmamaları çok önemli. Bu 10 günlük bayram tatilinde sürücülerimizin rahat edebilmeleri, trafik sıkışıklığı olmaması adına bu gece yarısı itibarıyla yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00'ye kadar yap-işlet devret modeliyle işletilen işletmeler hariç, otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik. İnsanlarımız bayramdan sonraki günün sabahına kadar, saat 7'ye kadar da yine bu yoldan ücretsiz olarak yararlanabilecekler." diye konuştu.

"TATİL SÜRESİNCE YOLLARDAKİ ÇALIŞMALAR DURDURULDU"

Bakan Arslan, Türkiye'nin 81 ilinde yeni yollar yaptıklarına işaret ederek, bayram öncesi tüm yolların bakım ve onarımını da tamamladıklarını bildirdi.

Statik kaplama yolları sıcak asfalt hale getirdiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Yollarda bakım onarım çalışmalarının tamamını bayramda durdurduk. Aciliyeti olan ya da mecbur olduğumuz hariç hiçbir yerde çalışma yapmıyoruz. Özellikle çalışma yaptığımız yolları da mümkün mertebe trafiğe vererek, sürücülerimiz bayram süresince rahat etsin istiyoruz. Karayollarındaki, demiryollarındaki ve havacılık sektöründeki arkadaşlarımız da özellikle bu 10 günlük periyotta vatandaşlarımız daha rahat seyahat edebilmeleri adına görevlerinin başındalar. Bayram süresince demiryollarında 5 bin kişi aktif şekilde çalışacak. Yaklaşık 2,4 milyon kişi demiryoluyla yolculuk yapacak."

Karayoluyla yolculuğun yoğunluğuna değinen Arslan, "Karayoluyla yapılan yolculuk hepinizin malumu. Havalimanlarımızda da bayram süresince 42 binin üzerinde uçak inecek ve kalkacak. Böylece insanlarımızın hem daha rahat tatil yapabilmeleri, hem bayramlarını rahat geçirebilmeleri hem de büyükleriyle buluşması sağlanacak." ifadesini kullandı.

Bakan Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayarak, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Son Güncelleme: 29.08.2017 23:03
Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıOtoyolParalı YollarKöprüler ücretsiz
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