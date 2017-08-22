Bayram kredisi kampanyaları başladı

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin bankalardan aldığı bilgilere göre, bayram kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre farklılık gösteriyor.

Bireysel müşterileri için ihtiyaç kredilerinin yanında bazı bankalar taşıt, esnaf ve işletmelere özel kampanyalar düzenliyor.

VakıfBank'tan "Geleneksel Bayram Kredisi"

VakıfBank, müşterilerinin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri amacıyla yüksek limit, uygun vade ve ödeme seçeneklerini kapsayan yeni kredi kampanyaları başlattı.

VakıfBank'ta kamu ve özel sektör çalışanları ve emekliler, uygun faiz oranlarıyla bin TL'den 90 bin TL'ye kadar "Geleneksel Bayram Kredisi" kullanabiliyor.

Bankanın, Kurban Bayramı'na yeni bir otomobille girmek isteyenler için hazırladığı "Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi" ise yine uygun faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle 250 bin TL'ye kadar limit imkanı sunuyor.

İş Bankası'ndan 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kredi imkanı

Türkiye İş Bankası, "Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyası" ile bireysel tüm ihtiyaçlar için değişik vade ve tutarlarda kredi seçenekleri sunuyor.

6 Eylül'e kadar devam edecek kampanyada, 48 ay vadede günde 5 TL'ye 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar farklı vade ve tutarlarda kredi imkanından yararlanılabiliyor.

Kampanyada 25 bin TL'ye kadar olan ihtiyaçlar için 7 gün 24 saat İşCep'ten hemen kredi başvurusu yapılabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, avantajlı faiz oranlarıyla "Bayram Kredisi Kampanyası" başlattı.

Kampanya kapsamında müşteriler, yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade fırsatıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

TEB'den bayram dönemine özel 2 yeni kredi kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bayram dönemine özel olarak düşük faizli 2 yeni kredi kampanyası başlattı. 48 aya varan vade fırsatıyla ihtiyaç kredisi ve 3 ay ödeme ertelemeli taşıt kredisi kampanyaları bayram sonuna kadar devam edecek.

Yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade fırsatıyla Kurban Bayramı'na özel olarak sunulan ihtiyaç kredisine dileyen herkes, TEB şubelerinden, 0850 200 0 666 çağrı merkezinden ve CEPTETEB İnternet Şubesi'nden başvurabiliyor.

"Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında ise TEB'den taşıt kredisi alan müşteriler, yüzde 1,26'dan başlayan faiz oranlarının yanı sıra ödemeyi 3 ay erteleme avantajından da yararlanabilecek.

Akbank'tan taksitleri 2018'e kadar erteleme imkanı

Akbank, 48 ay vadeye kadar yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranları ile bayram kredisi sunuyor.

Banka, kampanya kapsamında kredi kullanan müşterilerine taksitlerini 2018'e kadar erteleme imkanı da sağlıyor.

Şekerbank'tan esnaf ve işletmelere özel kredi

Şekerbank, bayram kampanyasıyla hem esnaf ve işletmelerin hem de bireysel müşterilerin finansman ihtiyacını karşılıyor.

Banka, esnaf ve işletmelerin bayram öncesi artan nakit ihtiyaçları için 250 bin TL'ye kadar finansman sağlıyor. 3 ay taksit erteleme imkanı ve 36 aya varan vadelerin bulunduğu kampanyada, avantajlı bankacılık işlem paketleri de yer alıyor.

Kampanya dahilinde masrafsız sunulan paketlerle, esnaf ve işletmelerden bir yıla kadar hesap işletim ücreti, havale ve EFT ücreti alınmıyor. 31 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya kapsamında ayrıca "Esnafım Kredisi", "Taksitli Ticari Kredi", "Ticari Taşıt Kredisi", "Ticari Servis" ve "Profesyonellere Kredi" de esnaf ve işletmelere avantajlı faiz oranları ile sunuluyor.

Kampanya kapsamında bireysel müşterilerin de her türlü nakit ihtiyacı, uygun faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri ile 50 bin TL'ye kadar karşılanıyor. Bireysel müşterilere yönelik kampanya, 8 Eylül'e kadar devam edecek.

QNB Finansbank'tan günde 15 TL'den başlayan taksitlerle kredi imkanı

QNB Finansbank'ın "Kurban Bayramı Kredisi Kampanyası"nda müşteriler, günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

Banka, müşterilerine ödemelere 3 ay sonra başlama fırsatı sağlıyor ve 48 aya kadar vadeli kredi kullandırıyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi'nin 7-31 Ağustos'ta geçerli olan bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile günde 10 TL ödeyerek toplam 10 bin TL tutarında kredi kullanılabiliyor.

Bayram tatili öncesinde nakit ihtiyacı için kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, kredi başvurusunu Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ya da Yapı Kredi şubelerinden yapabiliyor.

DenizBank'ta faiz oranı yüzde 0,99'dan başlıyor

DenizBank, Kurban Bayramı'na özel ihtiyaç kredisi kampanyasını tüm müşterilerine duyurdu.

Tüketiciler, aylık yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Muhabir: Hüseyin Demir