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Bayram sonrası gündem ekonomiye odaklanacak

Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye gündemine Orta Vadeli Program'dan gelecek yıla ilişkin bütçe hazırlığına, KDV Kanunu'nun yenilenmesinden bakanlıkların 180 günlük icraat planlarına kadar bir dizi ekonomik konu başlığı yerleşecek.

Bayram sonrası gündem ekonomiye odaklanacak

Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye gündemine Orta Vadeli Program'dan gelecek yıla ilişkin bütçe hazırlığına, KDV Kanunu'nun yenilenmesinden bakanlıkların 180 günlük icraat planlarına kadar bir dizi ekonomik konu başlığı yerleşecek.

02 Eylül 2017 Cumartesi 11:15
Bayram sonrası gündem ekonomiye odaklanacak

ANKARA - SEVAL OCAK ADIYAMAN

Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye gündeminde; Orta Vadeli Program'dan (OVP) gelecek yıla ilişkin bütçe hazırlığına, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun yenilenmesine ilişkin çalışmalardan AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi görüşmelerine ve bakanlıkların 180 günlük icraat planlarına kadar bir dizi ekonomi başlığı ön plana çıkacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 26 Ağustos-4 Eylül tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili sonrası Türkiye'nin gündeminde ekonomiyle ilgili konu başlıkları ağırlık kazanacak.

Bunlar arasında ilk sırayı, OVP ve 2018 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı hazırlıkları alacak. 1 Ekim'de açılacak TBMM'de 2018 Bütçesi görüşmelerine başlanması, Kalkınma Bakanlığınca da 2018-2020 dönemine ilişkin OVP hazırlıklarının tamamlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıkların hazırladığı 180 günlük icraat planlarının da tatil sonrası dönemde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın "Meclisin açılmasıyla çok kapsamlı yasal düzenlemeleri Meclise getireceğiz." diyerek açıkladığı yasal çalışmalara tatil sonrası hız verilecek. Bu kapsamda Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının birleştirilmesine yönelik yasal hazırlıklar TBMM'ye getirilecek. KDV reformu bağlamında da KDV Kanunu'na yönelik düzenleme kısa sürede tamamlanarak gündeme taşınacak.

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan ve yatırımcıya birçok kalemde önemli teşvikler sunan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" kapsamındaki projeler birer birer hayata geçirilirken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci petrokimya alanında da süper teşvik verileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda bayram tatilinin ardından görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.

Yerli otomobil için ikinci tur görüşmeleri

Teknik görüşmeleri yapılan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi çalışmalarına da tatil sonrası devam edilecek. Teknik istişarelerin gelecek yıl sonunda tamamlanarak, güncellenmiş anlaşmanın 2019'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. AB ile bu süreç devam ederken, Brexit kararı alan İngiltere ile de geniş kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri yapılacak. Söz konusu STA, Brexit'in gerçekleştiği anda yürürlüğe girecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ekonomideki izlerinin silindiği bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamları da bayram tatili sonrasında 11 Eylül'de açıklanacak.

Yerli otomobil projesinde ise potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 2. tur görüşmelerin yansımalarının da bayramdan sonra açıklanması öngörülüyor.

Tatil sonrası piyasaların gözü kulağı yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı kararlarda olacak. Faiz oranlarının değerlendirileceği Para Politikası Kurulu toplantısı 14 Eylül'de gerçekleştirilecek. TCMB'nin bu yılın dördüncü "Enflasyon Raporu" ise 1 Kasım'da açıklanacak.

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BütçeEkonomiEnflasyonFaizGSYHGümrük BirliğiİşsizlikKDV KanunuKurban Bayramı TatiliOtomobilSüper TeşvikTurizm
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