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Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenler için 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçuş gerçekleştirileceğini söyledi.

Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenler için 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçuş gerçekleştirileceğini söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 14:45
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarıldığını anımsatarak, bu dönemde hem akrabaları ziyaret hem de tatil amacıyla milyonlarca vatandaşın yollara düşeceğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle otoyolların bayram süresince ücretsiz olacağını ifade eden Arslan, söz konusu köprü ve otoyollardan 30 Ağustos'tan 5 Eylül saat 07.00'ye kadar ücretsiz geçiş yapılabileceğini anlattı.

Ankara-İstanbul hattına ilave YHT seferleri

Vatandaşlara daha rahat seyahat imkanı sunmak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ'ye bağlı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına ilave seferler konulduğunu belirten Arslan, "Buna göre 26 ve 31 Ağustos ile 4 Eylül'de Ankara'dan 08.45, Pendik'ten 18.45'te hareket edecek 6 ilave YHT seferi işletilecek. Bunlarla Ankara-İstanbul hattında 2 bin 454 kişilik ilave YHT yolcu kapasitesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Havayollarında gereken önlemler alındı"

Kurban Bayramı'nda vatandaşların güvenliği için havayollarında da gereken önlemlerin alındığına dikkati çeken Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca yoğun uçak ve yolcu trafiği beklenen havalimanlarında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet için çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Havayolu şirketleri tarafından 25 Ağustos-4 Eylül'de 7 büyük havalimanında 42 bin 109 uçuş gerçekleştirileceğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"En yoğun uçak ve yolcu trafiği gerçekleşmesinin beklendiği Atatürk Havalimanı'ndan tatil boyunca 16 bin 568 uçak kalkış-iniş yapacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sayı 7 bin 718, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 3 bin 708 olacak. Tatil yörelerimizden Antalya Havalimanı'na aynı dönemde 8 bin 54 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 3 bin 9, Milas Bodrum Havalimanı'na bin 540, Dalaman Havalimanı'na ise bin 512 uçak kalkış-iniş yapacak. Ayrıca havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda ilave uçak seferleri için gerekli önlemler alındı."

Muhabir: Arife Yıldız Ünal

Son Güncelleme: 22.08.2017 15:55
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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