Bayram tatili için en gözde yerler Antalya ve Bodrum oldu

YUNAN ADALARINA VİZESİZ GEMİ TURU

BU BAYRAM KIBRIS PAHALI GELDİ

300 BİN TATİLCİ YOLLARA DÜŞÜYOR

Yaz aylarına denk gelen Ramazan Bayramı tatilini sahillerde geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği şehirlerin başında Antalya'da Kemer, Side ve Alanya, Muğla'da Bodrum öne çıktı. Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin tercihi ise Yunan adaları.Ramazan Bayramı bu yıl 25 Haziran Pazar günü başlayıp 27 Haziran'da sona erecek. Ramazan Bayramı'nın okulların da kapandığı döneme denk gelmesi nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi bayram tatilini sahil kentlerindeki otel ve pansiyonlarda geçirecek. Bayram tatili döneminin turistik merkezlerde yabancı turist talebinin de en yüksek olduğu döneme denk gelmesi nedeniyle sektör temsilcileri, deniz-güneş-kum tatili planı yapanların elini çabuk tutması önerisinde bulundu.ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, bu Ramazan Bayramı'nda en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında Antalya'nın geldiğini söyledi. Antalya'da Kemer, Side ve Alanya'nın çok yüksek talep gördüğünü belirten Suat Özbek, en yüksek talep gören diğer tatil merkezinin ise Bodrum olduğunu kaydetti. Antalya ve Bodrum'a aşırı ilgi olduğunu belirten Özbek, “Aslında tüm sahil kentlerine ilgi var. İzmir'e yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar, Marmaris gibi makul fiyatlı bölgeler, Ayvalık, bütün sahil kentlerine ilgi var" dedi.Bu bayramı yurtdışında geçirmek isteyen tatilcilerin ise en çok Yunan adalarına vizesiz düzenlenen gemi turlarına talepte bulunduğunu kaydeden Suat Özbek, “Bayram döneminde bizim de bir gemimiz yola çıkıyor. Vizesiz olması büyük kolaylık sağlıyor. Yunan adası turları 3 veya 4 gece tur paket satışlarıyla yapılıyor. Fiyatların 200 euro'dan başlaması da talebi artırdı" dedi.Özbek, önceki bayramlarda yurtdışı tatilcilerin en yoğun ilgi gösterdiği Kıbrıs'a ise bu bayramda eskisi kadar rağbet olmadığını kaydetti. Uçak biletlerinin pahalı ve otel fiyatlarının standartların üzerinde olmasının Kıbrıs'a talebi düşürdüğünü belirten Suat Özbek, “Herhalde casino misafirlerinin yoğun talebi nedeniyle fiyatlar standart seviyelerin üzerine çıktı. Bu da diğer tatilciler açısından talebi düşürdü. Kısa tatil süresi olması nedeniyle uzak destinasyonlardan daha çok Paris, Roma, Budapeşte, Viyana gibi Avrupa başkentleri yoğun talep görüyor" dedi.Bayram döneminde sahil kentlerindeki otellerde deniz-güneş-kum tatili planlayan kişi sayısının toplamda 300 bin civarında olabileceğini dile getiren Özbek, “Tur operatörleri ve seyahat acentaları aracılığıyla yaklaşık 150-200 bin civarında tatilci sözkonusu. Bir o kadar da kendi programını yapan olsa, bayram döneminde memleketine gidecekler haricinde 300 bin civarında kişi seyahat edecek" dedi.