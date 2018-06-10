Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

'Bayramda kıyı otelleri yüzde 100 dolu'

AKTOB Başkanı Yağcı, "Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz." dedi.

'Bayramda kıyı otelleri yüzde 100 dolu'

AKTOB Başkanı Yağcı, "Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz." dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 13:43
'Bayramda kıyı otelleri yüzde 100 dolu'

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde 2017'de başlayan büyüme trendinin devam ettiğini, turist sayılarının son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turizmde referans yıllarının 2014 olduğunu kaydeden Yağcı, geçen yıl canlanan Rusya pazarında büyümenin devam ettiğini, bunun yanında Avrupa pazarlarında da çift haneli büyümelerin gerçekleştiğini vurguladı. Yağcı, "Biz Türkiye turizminin bu sene çift haneli büyüme yakalayacağını öngörüyoruz. Bu trendin bu şekilde yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Antalya'da ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir turist artışı söz konusu olduğunu ifade eden Yağcı, Almanya pazarında geçen yıla kıyasla yüzde 75'lik bir büyümenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Yağcı, "Bizim iki önemli kaynak pazarımız Rusya ve Almanya. Rusya pazarında iyileşmeyi biz geçen sene yakalamıştık. 2018'de de Avrupa pazarındaki iyileşmeyi yakalayacağız. Dolayısıyla Avrupa pazarında da çok ciddi bir büyüme söz konusu olacak. Henüz Avrupa pazarında Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde 2014 rakamlarına ulaşmamış olsak da 2017'ye kıyasla çok ciddi bir büyüme söz konusu. Bu bize, 2019 yılına çok daha farklı bir umutla gireceğimizi de gösteriyor Avrupa pazarında." değerlendirmesinde bulundu.

Doluluklar yüzde 90-95 seviyesinde

İlk 5 aylık verilerin Avrupa pazarında iyileşmenin çok ciddi bir noktaya geldiğini gösterdiğini vurgulayan Yağcı, 2019 ve 2020 yıllarının hem gelir hem de turist sayısı bakımından rekor yılları olacağının söylenebileceğini bildirdi.

Haziran ayında özellikle kıyı bölgelerine hem iç pazardan hem de dış pazarda çok ciddi bir talep söz konusu olduğunu kaydeden Yağcı, şöyle konuştu:

"Son 2 yılda olmayan bir yabancı turist talebiyle karşı karşıyayız. Bu yıl yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde çok ciddi doluluk söz konusu olacaktır. Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz. Özellikle Antalya'nın bu turizm sezonunu çok iyi geçireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu sene turizm gelirlerinde de yüzde 10-15 arasında bir artış olacağını öngörüyoruz."

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknoparklara 711 milyon lira hibe desteği sağlandı
Teknoparklara 711 milyon lira hibe desteği sağlandı
Yerli 'lazer silahı' saha testinde
Yerli 'lazer silahı' saha testinde
Teşvik belgesi işlemlerinde yeni dönem başladı
Teşvik belgesi işlemlerinde yeni dönem başladı
Sermaye Türkiye'ye akacak Kore'den kaçacak
Sermaye Türkiye'ye akacak Kore'den kaçacak
İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu
İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu
Parayı bulan Türkiye'den kaçıyor
Parayı bulan Türkiye'den kaçıyor
Şölen CEO'su Elif Çoban: Bayramlarda yüzde 20 büyüme bekliyoruz
Şölen CEO'su Elif Çoban: Bayramlarda yüzde 20 büyüme bekliyoruz
TOKİ, Suriye sınırındaki 564 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladı
TOKİ, Suriye sınırındaki 564 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim