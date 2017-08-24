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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:25
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Çarşamba saat 00.00'dan başlayarak, 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessesse ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 1 Eylül Cuma saat 00.00'dan başlayarak, 4 Eylül Pazartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

Muhabir: Mustafa Çalkaya

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüFatih Sultan Mehmet KöprüsüKurban BayramıTürkiye
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