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Bayramda yola çıkacaklara uyarılar

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 10 günlük bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerin güven ve konfor içinde seyahat etmeleri için araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Bayramda yola çıkacaklara uyarılar

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 10 günlük bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerin güven ve konfor içinde seyahat etmeleri için araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyledi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 11:21
Bayramda yola çıkacaklara uyarılar

ANKARA (AA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 21 milyonun üzerinde aracın bulunduğu ve Kurban Bayramı tatilinde birçok araç sahibinin yollarda olacağını belirtti.

Tatil süresince uzun mesafe yolculuklarının artacağına işaret eden Erkoç, güvenli yolculuk için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Erkoç, tatilde karayollarındaki hareketliliğin ve trafik yoğunluğunun artacağını ve bu durumun kaza riskini yükselteceğini vurgulayarak, "Bayram tatilinde seyahata çıkacak sürücüler otomobillerinin lastik, far, silecek, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerini yaptırmaları, güven ve konfor içinde yolculuk etmelerini sağlayacaktır. Bunlar arzu etmediğimiz durumların yaşanmasını önleyecektir. Sürücüler yolculuk öncesi hava ve yol şartları hakkında bilgi edinmeli ve yolculuk sırasında trafik ve emniyet kurallarına azami riayet etmelidir. Arabada çocuk varsa onlar için ayrıca önlemler alınmalı." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde belirlediği, bayram tatillerinde en çok kazanın yaşandığı, Ankara-Kırıkkale yolu Irmak mevkisi, Adana-Tarsus-Ankara Otoyolu Kadelli mevkisi ve Düzce Anadolu Otoyolu Muradiye mevkisinin de aralarında bulunduğu 36 lokasyona dikkati çeken Erkoç, bayram süresince söz konusu yolları kullanacak tatilcilerin, daha da dikkatli olması gerektiğini aktardı. Erkoç, "Bayram tatili 'zehir olmasın', gideceğimiz yere 5-10 dakika erken varmak hayatımızdan daha önemli değil. MASFED ve Otonomi ailesi olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Mustafa Çalkaya

Anahtar Kelimeler:
Aydın ErkoçMASFEDSürücülere UyarılarTürkiye
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