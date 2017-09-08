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Bayramlaşmak için 53 bin 798 Suriyeli ülkesine gitti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bayramlaşmak için 53 bin 798 Suriyelinin ülkesine gittiğini belirterek,

Bayramlaşmak için 53 bin 798 Suriyeli ülkesine gitti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bayramlaşmak için 53 bin 798 Suriyelinin ülkesine gittiğini belirterek,

08 Eylül 2017 Cuma 12:38
Bayramlaşmak için 53 bin 798 Suriyeli ülkesine gitti

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriyelilerin geçişleri ve gümrük kapılarındaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hac görevini yerine getirmek için Türkiye üzerinden Suudi Arabistan'a 9-25 Ağustos tarihlerinde 3 bin 631 Suriyeli hacının geçiş yaptığını dile getiren Tüfenkci, gidenlerin 10-22 Eylül tarihlerinde dönüş yapacağını bildirdi.

Tüfenkci, bayramlaşmak amacıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine giden Suriyeli sayısının 53 bin 798 olduğuna işaret ederek, "Suriyeliler zor şartlarda akrabalarını görüyor ve tekrar yavaş yavaş Türkiye'ye geliyorlar. Şu ana kadar bin civarında giriş oldu. Göç İdaresi ile süreci koordine ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, 10 Ekim'e kadar gerçekleşecek girişler nedeniyle gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Tüfenkci, terör örgütünün gümrük kapılarının bulunduğu bazı bölgeleri kontrol ettiği yönünde çıkan haberleri değerlendirerek, Suriye ve Irak'a açılan kapılarda bu ülkelerdeki karışıklıktan bu yana yeni bir durumun olmadığını kaydetti.

"Türkiye pozisyonunu koruyor"

Tüfenkci, Suriye'de şu an önem taşıyan iki kapının Öncüpınar ve Cilvegözü olduğuna dikkati çekerek, ihracat ve insan geçişlerinin buralardan yapıldığını dile getirdi. İçişleri Bakanlığı ile bu kapılarda güvenliği sağlamaya azami gayret gösterdiklerinin altını çizen Tüfenkci, "Karşı tarafı da dikkate alarak kimi zaman güvenlik gerekçesiyle geçişlerde ticareti durduruyoruz, kimi zaman açıyoruz. Karşıdaki gelişmelere göre işleyişi düzenliyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, kapılara yönelik izleme yaptıklarını ve şu an için Türkiye'nin pozisyonunu koruduğunu kaydetti.

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Türkiye
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