

BBDK ve MASAK'tan gece yarısı hamlesi

Türkiye'ye açılan ekonomik savaşta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) swap işlemlerine sınırlama getirirken, yalan haberle piyasayı olumsuz etki altına almaya çalışanlar hakkında MASAK inceleme başlattı..



Amerika'nın Türkiye yönelik ekonomik savaşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) harekete geçirdi. BDDK gece yarısı yaptığı açıklamada, yabancıların TL karşılığı bankalardan döviz alım satımına SWAP la sınırlama getirdi. BDDK'dan bu konuda yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı..

SWAP NEDİR?

''Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.''

Basit tanımıyla takas alamına gelen swap işlemi Türkiye’de döviz almak isteyenlerin TL borçlanarak bunu gerçekleştirmesini sağlayan bir bankacılık işlemidir. BDDK’nın bu işleme bankaların özkaynakları nispetinde sınırlama getirmesi keyfi hatta spekülatif amaçlı işlemlerin önüne geçmek için alınmış bir karar olarak değerlendirilebilir. Zira bu sınırlama ile yabancı yatırımcının TL’ye ulaşma maliyetleri yükselecek bir anlamda döviz alma ve fiyat farklarından para kazanma iştahları sınırlanacaktır.

MASAK YALAN HABER ÜRETENLERİ ARAŞTIRIYOR



Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak" açıklamasında bulunmuştu.