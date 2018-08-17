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Bedelli Askerlik'te rekor başvuru; 340 bin kişi başvurdu

Bedelli Askerlik uygulamasına 14 gün içinde başvurusu sayısı rekor düzeye ulaştı. Şimdiye kadar 340 bin kişi bedeli askerlikten yararlanmak için evraklarıyla askerlik şubelerine başvuruda bulundu.

Bedelli Askerlik'te rekor başvuru; 340 bin kişi başvurdu

Bedelli Askerlik uygulamasına 14 gün içinde başvurusu sayısı rekor düzeye ulaştı. Şimdiye kadar 340 bin kişi bedeli askerlikten yararlanmak için evraklarıyla askerlik şubelerine başvuruda bulundu.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:11
Bedelli Askerlik'te rekor başvuru; 340 bin kişi başvurdu

Bedelli Askerlik'te rekor başvuru; 340 bin kişi başvurdu



Askerlik şubelerindeki yığılmalar, bakaya ve yoklama kaçağı gibi kanuni engeller yüzünden kamuda biriken dosyalar ile mahkemelerdeki ve karakollardaki iş yükünü azaltmayı hedefleyen bedelli askerlik uygulamasına başvuru rekor düzeye ulaştı. 3 Ağustos tarihinde başvuruların başladığı bedelli askerlik için kaç kişinin başvuru yaptığı belli oldu. İki haftada 340 bin kişi bedelli askerlik için başvurusunu yaparken, bu rakam geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu

Bedelli askerlikten yararlanmak için ilk 2 haftada 340 bin kişi başvurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu.

Hürriyet Gazetesi'nde bugün Turan Yılmaz imzasıyla yayınlanan habere göre 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı. Bedellideki bu rekor başvuru sayısı, uygulamadan yararlanacaklara ilişkin yapılan 400 bin tahmininin de fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. 1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro ödeyecek.

CELP VE YER PLANLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı da 3 Kasım’da sona erecek sürenin sonunda kesin sayısı belli olacak başvurulara göre oluşturulacak celp dönemleri ile 21 günlük temel askerlik eğitiminin yapılacağı birliklerle ilgili planlamaları yapıyor. Askerlik şubelerinin yanı sıra konsolosluklar ve e-Devlet üzerinden de yapılabilen başvuruların sayısına göre ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Başvuru sayısı, 21 günlük temel askerlik eğitiminin yapılacağı kışlaların sayısını da belirleyecek. Buna göre, bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak.

Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor. Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacak. Profesyonelleşme çalışmaları süren ve 31 Temmuz 2019’dan itibaren er almaması öngörülen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı eğitim birlikleri ise bu çalışma kapsamında yer almadı.

Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik
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